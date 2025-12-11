Par 454 658 eiro Rīgas Pašvaldības policijā ierīkos videosienu
Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja 454 658 eiro piešķiršanu Rīgas Pašvaldības policijai videosienas ierīkošanai, lai pārraudzīt novērošanas kameru attēlus.
Kā skaidro Pašvaldības policija, Lēdurgas ielā 26 tiek veidots vienotais videonovērošanas un krīzes vadības centrs. Centra nodošana ekspluatācijā plānota nākamā gada sākumā.
Pilsētā tiek īstenota videonovērošana ar mērķi uzlabot sabiedrisko drošību. Kopā ar jaunā centra izbūvi tiek atjaunots un papildināts esošais videonovērošanas kameru skaits. Pašlaik Rīgā darbojas kopā 563 videonovērošanas kameras, kā arī integrēti bezpilota gaisa kuģi kā daļa no videonovērošanas risinājuma.
Lai efektīvi pārvaldītu operatīvo darbu, apstrādātu un vizualizētu ievērojami palielināto datu plūsmu no kamerām un droniem, esot nepieciešama videosiena un attiecīga programmatūra šīs videosienas vadībai.
Videosiena nodrošinās iespēju vienlaikus pārraudzīt vairākus kameru attēlus, piedāvājot centralizētu un pārskatāmu informācijas apkopojumu, uzraudzīt lielu skaitu vietu un nodrošina reāllaika informācijas plūsmu.
Krīzes pārvaldības gadījumā videosiena nodrošinās nepieciešamo platformu situācijas analīzei, evakuācijas plānu uzraudzībai, resursu vadībai un iesaistīto personu koordinācijai, sola policija.
Oktobrī ir noslēdzies Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas iepirkums par videosienas ierīkošanu.
Līdzekļi piešķirti no budžeta investīciju programmas.