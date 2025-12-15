Rimi Rīgas maratona Ziemassvētku skrējiens 24. decembra rītā noritēs svētku un labdarības noskaņās
Pateicoties sadarbības uzsākšanai ar Signet Banku, ikgadējais Rimi Rīgas maratona Ziemassvētku skrējiens šogad uzņem jaunus apgriezienus, iesaistoties labdarības akcijā “Enģeļi pār Latviju”, kuru ik gadu rīko TV3 Group Latvija sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un atbalstītājiem.
24. decembra rītā plkst. 9.00 skrējiens, kurā aicināts ikviens veselīga dzīvesveida piekritējs, tiks atklāts pie Latvijas Nacionālās operas un baleta lielās egles, no kurienes dalībnieki svētku noskaņās – Ziemassvētku tērpos, rūķu cepurēs, ziemeļbriežu ragos vai jebkurā citā tematiskā apģērbā – vispirms dosies līdz Mežaparkam, lai pēc tam atgrieztos centrā un finišētu ar prāvu ziedojumu summu bērniem ar kustību traucējumiem. Rimi Rīgas maratona organizatori apņēmušies “Eņģeļiem pār Latviju” ziedot 10 eiro par katru svētku skrējiena dalībnieku, kā arī cer uz skrējiena dalībnieku individuālo atbalstu.
“Izskriešanās Ziemassvētku rītā jau paspējusi kļūt par neatņemamu Rīgas un Rimi Rīgas maratona tradīciju, kuru šogad, pateicoties mūsu draugiem Signet Bankai, kuplinām arī ar nozīmīgu labdarības elementu – ziedosim paši un aicināsim arī skrējēju komūnu nestāvēt malā un atbalstīt mazos varoņus, iesaistoties “Eņģeļi pār Latviju”. Tātad, neslinkojam, svētku rītu lūdzu rezervējam skrējienam, kura svinīgs noslēgums, kā ierasts, plānots Miera ielā ar labu picu, vīnu un, ļoti ceru, arī prāvu ziedojuma summu!”, komentē Aigars Nords, Rimi Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs.
“Ikgadējais Ziemassvētku rīta skrējiens ir lieliska tradīcija, kas pulcina kopā sporta entuziastus. Tas ir īstais brīdis labiem darbiem un Ziemassvētku brīnumiem, tāpēc aicinām ikvienu skrējēju iesaistīties labdarbības akcijā “Eņģeļi pār Latviju”. Šī kampaņa veido cilvēcības kultūru Latvijā, saliedējot un pierādot, ka spējam būt atvērti un līdzjūtīgi. Tikai kopā mēs varam dot bērniem vairāk cerības un vairāk iespēju”, komentē Ineta Done, Signet Bankas valdes locekle.
“Mēs ļoti labi apzināmies, ka aiz katra ziedojuma stāv ne tikai summa, bet cilvēks un izvēle palīdzēt. Ar savu dalību Ziemassvētku skrējienā ikviens dalībnieks sniegs bērniem ne tikai praktisku atbalstu, bet arī cerību un sajūtu, ka viņi savā ceļā nav vieni, jo katrs solis šajā skrējienā kļūst par daļu no akcijas "Eņģeli pār Latviju”. Šogad palīdzību gaida 363 bērni visā Latvijā, un katram no viņiem ir savs stāsts, savas vajadzības un ģimene, kurai šis atbalsts ir ļoti nozīmīgs. No sirds pateicamies mūsu ilggadējam partnerim Rimi Rīgas maratonam, kā arī Signet Bankai, kas šogad ienes jaunu, nozīmīgu vērtību Ziemassvētku skrējienā, palīdzot svētku tradīcijai kļūt vēl jēgpilnākai”, komentē Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.
Ikgadējā Ziemassvētku skrējiena starts šogad mainījis lokāciju – dalībnieki pulcēsies pie Nacionālās operas un baleta lielās egles. Skrējiena maršruts vispirms garām Brīvības piemineklim un pa Brīvības ielu nonāks Tērbatas ielā, turpinās ceļu līdz Miera ielai, lai tur pagrieztos virzienā uz tradicionālo Ziemassvētku skrējiena galapunktu – Mežaparku, kur paredzēta apgriešanās un skrējiens uz finišu, kas jau otro gadu atradīsies picērijā Buono Buono (Miera ielā 10).
Lai arī kopējais trases garums ir 13 kilometri, dalībnieki pieveiktās distances garumu var regulēt paši, finiša virzienā apgriežoties jebkurā mirklī pa ceļam uz Mežaparku. Skrējiena dalībniekus finišā gaidīs svētku noskaņa, gardas picas (pirmajiem dalībniekiem uz organizatoru rēķina) un dzērieni.
Agrā Ziemassvētku rīta skrējiens kļuvis par rīdzinieku iemīļotu tradīciju, katru gadu pulcējot vairākus simtus skrējēju, kuri ieskandina pilsētu pirms gaidāmajām svinībām.
Organizatori atgādina, ka ikgadējā Ziemassvētku rīta skrējiena laikā satiksme netiks slēgta, dalībniekiem pārvietojoties pa trotuāriem un ievērojot satiksmes noteikumus. Lielas dalībnieku atsaucības gadījumā tiks veidotas vairākas skrējēju grupas jeb viļņi, lai mazinātu iespējamos sastrēgumus.
Ikgadējais Ziemassvētku skrējiens ir bezmaksas, reģistrēties iepriekš nav nepieciešams, tomēr aicinām atzīmēties par apmeklējumu šeit.