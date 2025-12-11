Talsu novadā atklāta milzu marihuānas audzētava: 1500 stādi un aizliegts signāla slāpētājs
Veicot darbības nelikumīgu narkotisko vielu aprites apkarošanas jomā, Valsts policija nāk uz pēdām organizētai noziedzīgai grupai, kura tiek turēta aizdomās gan par marihuānas audzēšanu, gan narkotisko vielu realizāciju lielā apmērā.
Sankcionētu kratīšanu laikā Talsu novadā likumsargi konstatēja ne vien iespaidīgu marihuānas audzētavu ar vairāk nekā 1500 stādiem, bet arī aizliegtu stratēģiskās nozīmes ierīci – signāla slāpētāju, ko noziedznieki izmantoja pēdu slēpšanai. Kopumā notikuma vietā izņemta gatavā produkcija un vēl neizžāvēti stādi vairāk nekā 70 kilogramu apmērā, kā arī arestēta manta teju 100 000 eiro apmērā. Izmeklēšana kriminālprocesā pabeigta un šī gada novembra izskaņā nosūtīta prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem.
Valsts policijas Organizētās noziedzības sērijveida un smago noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļas amatpersonas, veicot darbības nelikumīgu narkotisko vielu aprites apkarošanas jomā, nāca uz pēdām iespējamai liela apjoma marihuānas audzētavai Kurzemes reģionā, par ko 2023. gada 8. augustā sāka izmeklēšanu kriminālprocesā atbilstoši Krimināllikuma 256. panta otrajai daļai par narkotisko vielu saturošu augu neatļautu sēšanu un audzēšanu lielās platībās organizētā grupā.
Ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma apjomus un izmeklēšanā gūto informāciju, Valsts policijas amatpersonas, nezaudējot laiku, jau pēc nedēļas, 2023. gada 15. augustā, īstenoja aizturēšanas operāciju un veica sešas sankcionētas kratīšanas gan Rīgā, gan Talsu novadā, kur arī tika konstatēta liela apjoma marihuānas audzētava. Kopumā, kratīšanas laikā izņemti 1534 neizžāvētas marihuānas stādi un ap 11 kilogramiem izžāvēta marihuāna. Tostarp nozīmētajā ekspertīzē atlikušajiem augu stādiem, konstatēti vēl ap 66 kilogramiem neizžāvēta marihuāna.
Būtiski atzīmēt, ka veikto procesuālo darbību laikā, likumsargi marihuānas audzētavā konstatēja aizliegtu stratēģiskās nozīmes ierīci – signāla slāpētāju, ko nereti noziedznieki neatļauti izmanto, lai slēptu savas noziedzīgās darbības un apgrūtinātu izmeklēšanas gaitu. Pēc ierīces ekspertīzes veikšanas, saistībā ar tās nelikumīgu izmantošanu, pārkāpums tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem vai to traucēšanai speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu vai programmatūras aprites aizlieguma pārkāpšanu.
Turpinot izmeklēšanu, Valsts policija noskaidroja, ka četras personas izveidoja organizētu grupu ar lomu sadali, nolūkā neatļauti sēt un audzēt marihuānu lielās platībās, kā arī marihuānu glabāt realizācijas nolūkā lielā apmērā. Atbilstoši izmeklēšanā gūtajai informācijai, nodarījums vēl papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu realizācijas nolūkā lielā apmērā organizētā grupā.
Kriminālprocesa laikā uzlikts arests izņemtajam marihuānas audzētavas aprīkojumam, transportlīdzekļiem, naudas līdzekļiem, kur izņemtā aprīkojuma un priekšmetu kopējā orientējošā vērtība ir ap 98 000 eiro. Tāpat viens no organizētās grupas dalībniekiem noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus – vairāk nekā 76 000 eiro skaidrā naudā pārvērta bezskaidras naudas līdzekļos, tādējādi slēpjot to noziedzīgo izcelsmi, par ko kriminālprocesā ierosināta vēl viena kvalifikācija pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Saistībā ar noziedzīgo nodarījumu Valsts policija aizturēja un atzina par aizdomās turētiem četrus Latvijas valsts piederīgos – vienu sievieti un trīs vīriešus, no kuriem vienam sākotnēji tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt šī 24. novembrī Valsts policija pabeidza apjomīgo izmeklēšanu un kriminālprocess tika nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai Ziemeļkurzemes prokuratūrai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.