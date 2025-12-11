Meklē huligānus, kas apķēpāja tramvaju.
FOTO: Rīgā apzīmēts tramvajs, tiek meklētas attēlā redzamās personas
Sestdien vēlu vakarā Rīgā, Tapešu ielas galapunktā, vandāļi apzīmējuši tramvaja otro vagonu, nodarot materiālus zaudējumus. Notikuma brīdī fiksētas personas, kuru attēli publiskoti, lai palīdzētu identificēt iespējamās vainīgās.
Par notikušo “Rīgas satiksme” ir vērsusies Valsts policijā, kas uzsākusi pārbaudi un aicina ikvienu, kurš atpazīst attēlos redzamos cilvēkus, sazināties ar likumsargiem. Tāpat policija un pašvaldības uzņēmums aicina pašas vainīgās personas pieteikties un atlīdzināt nodarīto kaitējumu.
“Rīgas satiksme” norāda, ka informācija un attēli publiskoti sabiedrības informēšanas nolūkā, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk noskaidrot vandālisma izdarītājus un novērstu līdzīgus gadījumus nākotnē.
