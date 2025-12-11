Rīgā pie Doles no sliedēm nobraucis 7. tramvajs
foto: LETA
Tehnisku iemeslu dēļ šajā vietā ir pilnībā apstājusies 7. maršruta tramvaju kustība abos virzienos.
Runā Rīga

Rīgā pie Doles no sliedēm nobraucis 7. tramvajs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgas sabiedriskā transporta kustībā šobrīd radušies nopietni traucējumi Latgales ielā, jo pie pieturvietas Eglaines iela/Dole no sliedēm nobraucis tramvajs.

Rīgā pie Doles no sliedēm nobraucis 7. tramvajs...

"Tehnisku iemeslu dēļ Latgales ielā, pie pieturvietas Eglaines iela/Dole, ir apstājusies 7. maršruta tramvaju kustība abos virzienos un 15., 31. autobusu kustība virzienā uz Dārziņiem," informē Rīgas Satiksme.

Satiksmes dalībniekiem jāņem vērā, ka šobrīd Latgales ielā ir apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība.

Tēmas

SadursmeRīgaRīgas satiksmeDole

Citi šobrīd lasa