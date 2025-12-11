Tehnisku iemeslu dēļ šajā vietā ir pilnībā apstājusies 7. maršruta tramvaju kustība abos virzienos.
Runā Rīga
Šodien 08:47
Rīgā pie Doles no sliedēm nobraucis 7. tramvajs
Rīgas sabiedriskā transporta kustībā šobrīd radušies nopietni traucējumi Latgales ielā, jo pie pieturvietas Eglaines iela/Dole no sliedēm nobraucis tramvajs.
"Tehnisku iemeslu dēļ Latgales ielā, pie pieturvietas Eglaines iela/Dole, ir apstājusies 7. maršruta tramvaju kustība abos virzienos un 15., 31. autobusu kustība virzienā uz Dārziņiem," informē Rīgas Satiksme.
Satiksmes dalībniekiem jāņem vērā, ka šobrīd Latgales ielā ir apgrūtināta sabiedriskā transporta kustība.