Rīgas centrā, aizdegoties paklājam, cietis cilvēks
Trešdien Rīgas centrā, aizdegoties ēkā novietotam paklājam, cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 14.48 ugunsdzēsēji devās uz Dzirnavu ielu Rīgā, kur divstāvu administratīvas ēkas pirmajā stāvā bija dedzis paklājs viena kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēku izdevās nodzēst pirms VUGD ierašanās, tomēr negadījumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Jēkabpilī trešdien neilgi pirms plkst. 12 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz divstāvu sabiedrisku ēku Brīvības ielā. Tur otrajā stāvā bija aizdegusies lampa pie griestiem. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Incidentā neviens necieta.
Savukārt ap plkst. 13.30 tika saņemts izsaukumus uz Ķekavas novada Valdlaučiem, kur divstāvu ražošanas ēkas ventilācijas šahtā dega skaidas divu kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās 25 cilvēki. Arī šajā starpgadījumā cietušo nebija.
Aizvadītajā diennaktī, no trešdienas plkst. 6.30 līdz ceturtdienas plkst. 6.30, VUGD kopumā saņēma 46 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi izrādījās maldinoši, liecina dienesta apkopotā informācija.