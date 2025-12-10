Sauriešos top un tūlīt arī zūd "mākslas darbi".
VIDEO: Sauriešu Banksijs atceras jaunību - vīrietim grafiti mākslinieka "karjera" beidzas ar policijas iesaisti
Vēlā vakara stundā jauns vīrietis Sauriešos sajūt vēlmi kļūt par lokālo Banksiju, tomēr, pašvaldības policijas darbinieku iedrošināts, tas izlemj "karjeru" noslēgt un mākslas darbus "likvidēt".
Kā informē Ropažu novada pašvaldības policija, videonovērošanas centrā pamanīts, ka kāds vīrietis Sauriešu sabiedriskā tranporta pieturvietā sācis apzīmēt informatīvās izkārtnes.
Notikuma vietā ierodoties pašvaldības policijas ekipāžai, vīrietis nenoliedza izdarīto, vien atzina, ka vēlējies atcerēties jaunību. Ar vīrieti veiktas pārrunas un visi uzraksti policijas klātbūtnē nodzēsti.