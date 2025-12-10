Atbalsta stingrākas prasības laulības šķiršanai pie notāra ģimenēm ar bērniem
Lai stiprinātu bērnu tiesību aizsardzību un mazinātu nepieciešamību vērsties tiesā strīdus gadījumos, Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 10.decembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus, kas paredz obligātu notariālā akta formu vienošanās slēgšanai par bērniem, šķirot laulību pie notāra.
Grozījumi Civilprocesa likumā un Notariāta likumā paredz, ka turpmāk bezstrīdus laulības šķiršanas procesā pie notāra vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem būs obligāti jānoformē kā notariāls akts.
Pašreizējais regulējums ļauj vecākiem šķirt laulību pie notāra, iesniedzot rakstveida vienošanos. Taču praksē konstatēts – ja kāda no pusēm vēlāk vienošanos nepilda, tās izpildi iespējams panākt tikai tiesas ceļā. Jaunā kārtība nodrošinās, ka vienošanos varēs izpildīt bez nepieciešamības vērsties tiesā.
Vienlaikus likumprojekts paredz, ka mantas sadales jautājumus puses joprojām varēs risināt pēc savas izvēles – privāti vai pie notāra.
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins (JV) norādījis, ka līdzšinējā kārtība, kas strīdu gadījumā prasīja tiesvedību, patērēja laiku un resursus, kā arī bieži nozīmēja bērna tiešu vai netiešu iesaisti vecāku konfliktos. Tieslietu ministrijas pārstāvji uzsver, ka izmaiņas novērsīs situācijas, kad formāli pastāvošas vienošanās nav reāli izpildāmas bezstrīdus kārtībā.
Paredzēts, ka bezstrīdus procesu vadīs zvērināts notārs kā neitrāla persona. Ja notārs konstatēs, ka starp pusēm pastāv strīds, laulību šādā vienkāršotā kārtībā šķirt nebūs iespējams.Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā 2026.gada 1.martā. Lai grozījumi iegūtu likuma spēku, Saeimai tie vēl jāatbalsta galīgajā lasījumā.