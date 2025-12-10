Jau šonedēļ pirmizrāde "Ceļojums pusnaktī" Čehova teātrī
12. decembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notiks izrādes “Ceļojums pusnaktī” pirmizrāde. Tā ir muzikāla piedzīvojumu izrāde ar ceļojuma laikā elementiem – režisora Mārtiņa Kalitas pirmais projekts Čehova teātrī. Programmā skanēs populāras dziesmas un pasaules hiti latviešu, krievu, angļu, ukraiņu, franču un itāļu valodās.
“Ceļojums pusnaktī” ir Jaunā gada mūzikas piepildīta izrāde par to, kā mēs bieži dzīvojam visur citur, tikai ne šodien. Mēs vai nu esam aizķērušies pagātnes atmiņās, vai dzīvojam nākotnes gaidās. Vieni pārmet sev senās kļūdas, citi gaida brīnumu kaut kad vēlāk. Taču koncerts atgādina – vienīgie patiesie brīnumi notiek tikai tagad, tagadnē.
Kā uzsver režisors Mārtiņš Kalita: “Koncerts sola pārsteigumu - kaut ko neierastu, nedaudz savādāku nekā līdz šim. Un, protams, arī līdzpārdzīvojumu.”
Sižeta centrā ir kāda jauna cilvēka ceļojums laikā – no bērnības un pirmās mīlestības līdz brīdim, kad viņš ierauga sevi vecumdienās. Notikumu svārstu iekustina noslēpumaina būtne, kas mudina gan varoni, gan skatītāju atbildēt uz svarīgu jautājumu: ja tu visu laiku dzīvei saki “Nu, kādreiz…”, vai tu nepalaid garām to, kas notiek tieši tagad?
“No smiekliem līdz aizkustinājumam, no smaidiem līdz nostalģijai – šis stāsts ir par katru no mums, kas jebkad sajutis mūsdienu dzīves ikdienas skrējienu. Un tikai tad, kad apstājamies un spējam paskatīties uz sevi šodien, te un tagad, sākas īstais brīnums – mūsu dzīve. “Ceļojums pusnaktī” ir vakars par drosmi dzīvot šeit un tagad. Ne vakar. Ne rīt. Tieši šodien,” saka izrādes dramaturgs Artūrs Dīcis.
Čehova teātra vadītāja Dana Bjorka ir uzrunājusi Rīgas Doma kora skolu (RDKS), piedāvājot sadarbību teātra Jaungada koncerta programmas veidošanā. Mūziklu nodaļas vadītāja Una Stade atsaucīgi pieņēmusi iniciatīvu, un Čehova teātra gaidāmajā pirmizrādē piedalīsies četri talantīgi un vokāli spēcīgi RDKS audzēkņi un absolventi.
Radošo komandu režisora Mārtiņa Kalitas vadībā veido scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, horeogrāfe Liene Grava, gaismu māksliniece Leila Muhamatgalijeva, dramaturgs Artūrs Dīcis, videomākslinieks Jaroslavs Kaščejevs, muzikālā vadītāja Ludmila Mogiļevska un Horeogrāfes asistente Jelizaveta Manija.
Mūziķi: Vladimirs Tuzovs (taustiņinstrumenti), Dmitrijs Karpovs (taustiņinstrumenti), Gidons Grīnbergs (vijole), Aleksandrs Karimovs (ģitāra), Antons Visockis (sitamie instrumenti).
Izrādē piedalās: Veronika Plotņikova, Ivans Streļcovs, Vadims Ņikolaičuks, Jūlija Berngardte, Oļegs Teterins, Beate Megija Baranovska, Ņikita Osipovs, Evilena Protektore, Anastasija Jačmenkina, Lauris Siliņš, Jelizaveta Manija, Patriks Jānis Tabaks.
Čehova teātris aicina biļetes uz izrādi iegādāties laicīgi, izmantojot iespēju izvēlēties labākās skatītāju vietas zālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un mājaslapā kā arī teātra kasē Kaļķu ielā 16.Tuvākās izrādes: 12.12., 13.12., 14.12., 16.12., 25.12., 26.12., 27.12., 7.01., 8.01., 9.01., 10.01.