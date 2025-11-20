Čehova teātrī notiks Nika Peina lugas “Zvaigznāji” pirmizrāde Dž. Dž. Džilindžera iestudējumā
19. decembrī Čehova teātra arkādē notiks Nika Peina lugas “Zvaigznāji” pirmizrāde, ko iestudējis režisors Dž. Dž. Džilindžers.
Režisors Dž. Dž. Džilindžers ar savu raksturīgo stilu uz skatuves radījis intīmu, emocionāli piesātinātu pasauli, kur skatītāji varēs piedzīvot stāstu par mīlestību un dzīves daudzveidību. Luga stāsta par Mariannu un Rolandu, kuri dzīvo vairākas paralēlas dzīves: viņi satiekas, iemīlas, iesaistās attiecībās, krāpj, šķiras un atkal atrod viens otru. Lugas autors ir britu dramaturgs un Lorensa Olivjē balvas laureāts Niks Peins.
Radošā komanda režisora Dž. Dž. Džilindžera vadībā: kostīmi un scenogrāfija - Annemarija Ščegoļeva, kustības - Linda Kalniņa, gaismas - Māris Keišs. Iestudējumā izmantots Olgas Buhovas tulkojums. Izrādes aktieru sastāvs: Tatjana Gurēviča, Dmitrijs Jegorovs.
Čehova teātris aicina biļetes uz izrādi iegādāties laicīgi, izmantojot iespēju izvēlēties labākās skatītāju vietas zālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs un mājaslapā kā arī teātra kasē Kaļķu ielā 16. Žanrs: Attiecību varbūtības teorijanIzrāde “Zvaigznāji” iestudēta krievu valodā. Plānoti subtitri latviešu un angļu valodā. Vecuma ierobežojums: 14+