Sabiedrība
Šodien 13:54
Trešdiena Latvijā kļuvusi par siltāko 10. decembri novērojumu vēsturē
Trešdien līdz plkst. 13 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +9,3 grādi Pāvilostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Iepriekšējā augstākā temperatūra, kas valstī novērota 10. decembrī, bija +8,9 grādi 1964. gadā Kolkā.
Siltuma rekords pārspēts ne tikai Pāvilostā, bet arī Liepājā, Rucavā un Ventspilī.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās stundās arī citās novērojumu stacijās tiks labots 10. decembra maksimālās gaisa temperatūras rekords, bet naktī gaidāmi jauni 11. decembra rekordi.
Jau ziņots, ka maksimālā gaisa temperatūra otrdien bija no +6,2 grādiem Dagdā līdz +9,4 grādiem Bauskā. Septiņās novērojumu stacijās tika pārspēts 9. decembra siltuma rekords.