Tiesībsardze aicina iedzīvotājus informēt par sadarbību ar bāriņtiesu
Tiesībsardze Karina Palkova aicina iedzīvotājus informēt par sadarbības pieredzi ar bāriņtiesu - gan par pozitīviem gadījumiem, gan par negatīvajiem gadījumiem, kad viņi ir sastapušies ar bāriņtiesu darbinieku neētisku vai neprofesionālu rīcību, pavēstīja Tiesībsarga birojā.
Informācija par individuāliem gadījumiem iesniedzama elektroniski līdz 2026. gada 30. janvārim. Aptaujas anketu var atrast Tiesībsarga biroja mājaslapā.
Jautājums par bāriņtiesu darbinieku profesionalitāti un ētikas principu ievērošanu tiesībsardzes redzeslokā aktualizējies pēc Tiesībsarga birojā pieaugošā informācijas apjoma. Arī iedzīvotāju pieņemšanā divas trešdaļas apmeklētāju norādījuši uz ilgstošām problēmām sadarbībā ar bāriņtiesu.
Pēc Tiesībsarga birojā sniegtās informācijas, kā galvenās problēmas tiek minētas klientu cieņas aizskaršana, familiāra izturēšanās, nepieklājīga attieksme, neslēpta nostāšanās vienas puses interesēs, atsevišķos gadījumos pat raisot pretējā pusē jautājumu, vai bāriņtiesa pieņem lēmumu pēc likuma un taisnības.
Vienlaikus Palkova vēloties pateikties par darbu tiem Latvijas bāriņtiesu darbiniekiem, kas ir godprātīgi, ētiski un profesionāli. "Jāuzsver, ka bāriņtiesu locekļi ikdienā pieņem lēmumus, kas būtiski ietekmē cilvēku dzīves - lemj par bērna izņemšanu no ģimenes vai atgriešanu tajā, aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu, un citiem ar cilvēka privāto vai ģimenes dzīvi saistītiem jautājumiem," atgādina tiesībsardze.
Iedzīvotāju dalība šajā aptaujā ir brīvprātīga, tās dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, dalībnieki var izvēlēties norādīt vai nenorādīt par sevi kontaktinformāciju. Tiesībsarga birojs publiski neatklās iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai kontaktinformāciju, taču aicina to norādīt, lai jautājumu gadījumā varētu sazināties.
Tiesībsarga birojs iegūto informāciju izmantos, lai izzinātu Latvijas iedzīvotāju viedokli par sadarbību ar bāriņtiesām un bāriņtiesu locekļu ētikas pamatprincipu ievērošanu, izskatot individuālus gadījumus, par laika posmu no 2023. gada 1. janvārim līdz 2025. gada 31. decembrim.
Jau vēstīts, ka Palkova intervijā iepriekš pauda, ka bāriņtiesu institūts Latvijā ir novecojis un vislabāk būtu, ja lēmumi par bērnu nākotni tiktu pieņemti tiesu sistēmā.
Savukārt Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija pēc tam izplatīja paziņojumu, ka nepiekrīt Palkovas kritiskajam skatījumam par bāriņtiesu sistēmas darba kvalitāti un aicinājumam lēmumu pieņemšanu pārnest uz tiesu sistēmu, jo uzskata, ka kopumā bāriņtiesu lēmumu kvalitāte esot augsta.
Kā informēja asociācijas pārstāve Ginta Subbota, tiesībsardzes publiskie izteikumi par bāriņtiesu sistēmu raisījuši bažas. Asociācijas ieskatā, šāda veida vēstījumi "ne vien grauj uzticību, bet arī nepalīdz veidot profesionālu dialogu par iespējamiem uzlabojumiem".