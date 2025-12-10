NBS specvienība norāda uz peldēšanas apmācības trūkumu skolās kā vienu no iemesliem grūtībām nokārtot pārbaudījumus
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Speciālo uzdevumu vienība (SUV) norāda uz peldēšanas apmācības trūkumu skolās kā vienu no iemesliem grūtībām pārbaudījumu nokārtošanai dalībai vienībā.
Pēdējā laika statistika liecina, ka vidēji aptuveni 15% no visiem SUV kaujinieka kandidātiem spēj izturēt iestājpārbaudījumus un sekmīgi pabeigt sagatavošanas posmu. Lielākā daļa kandidātu izkrīt jau agrīnajos posmos, kas ir ierasts stingras atlases gadījumā.
Visgrūtākie pārbaudījumi kandidātiem joprojām ir ūdens posms un vispārējā fiziskā sagatavotība. Galvenais iemesls - lielā daļā Latvijas skolu netiek nodrošināta sistemātiska peldēšanas apmācība, kā arī jauniešu kopējā fiziskā sagatavotība bieži vien ir nepietiekama, lai izturētu SUV prasību līmeni.
Patlaban peldēšana iestājpārbaudījumos vairs netiek iekļauta, jo peldēšanu trenē vienībā. Tomēr tas neizslēdz faktu, ka peldētprasmei ir jābūt. Gan kaujinieku sagatavošanas posma, gan reindžeru programmās ir iekļauta peldēšanas apmācība, norādīja NBS.
Kas attiecas uz kandidātu profilu, tad apmēram 60% no visiem pretendentiem ir karavīri no citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Pārējie ir ar militāro dienestu iepriekš nesaistīti jaunieši, bieži sportiski un motivēti, nereti uzreiz pēc vidusskolas, kuri vēlas turpināt karjeru militārajā jomā.
NBS arī apliecināja, ka neviena sieviete nav pabeigusi kaujinieku pamatapmācības kursu, bet ir bijušas sievietes, kas ir izgājušas atlases, izdzīvošanas un citus atsevišķus posmus.
Šobrīd SUV reindžeru vienība piedāvā programmu, kas ir piemērotāka sievietēm, tāpēc sagaidāms, ka sievietēm varētu būt interese par karjeru reindžeru vienībā.
Jau ziņots, ka novembra beigās norisinājās SUV kaujinieku un reindžeru fiziskās sagatavotības ievadtests.
Fiziskās sagatavotības ievadtesta nokārtošana dod iespēju sākt Speciālo uzdevumu vienības kaujinieka sagatavošanās posmu vai reindžera kursu. Uz reindžeru kvalifikāciju var pretendēt gan vīrieši, gan sievietes.
Kandidātiem uz Speciālo uzdevumu vienības kaujinieku un reindžeru apmācībām jāizpilda fiziskās sagatavotības ievadtests, kas ietver 800 metru skrējienu, 30 atspiešanās, 100 metru sprintu, 16 reižu 20 kilogramu smilšu maisa pacelšanu uz 1,5 metru augstas platformas, 50 metru "fermera pastaigu", nesot katrā rokā 20 kilogramu smagas ūdens kannas, 20 pietupienus ar 20 kilogramu smilšu maisu un noslēdzošo 800 metru skrējienu. Visi vingrinājumi tiek veikti sporta tērpā, un kopējais kontroles laiks ir 14 minūtes. Pēc tam kandidāti kārto 10 kilometru pārgājienu ar 15 kilogramu mugursomu, kas jāveic 1 stundā un 30 minūtēs.
Iestājpārbaudījumi norisināsies arī 13. decembrī un 2026. gada 24. janvārī. Pieteikties iespējams, rakstot uz e-pastu "dienests.suv@mil.lv" ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms izvēlētā testa datuma.
Speciālo uzdevumu vienības kaujinieki ir īpaši atlasīti un apmācīti karavīri, kas veic speciālās operācijas, nodrošina atbalstu citām vienībām un apgūst taktiskās, fiziskās un psiholoģiskās prasmes darbībai augsta riska situācijās.
Reindžeri ir Speciālo uzdevumu vienības apakšvienība, kas specializējas mazo vienību taktikā, speciālajā izlūkošanā un tiešo darbību veikšanā. Reindžeru apakšvienība spēj veikt visus NATO Speciālo operāciju spēkiem noteiktos pamatuzdevumus - militāro palīdzību, speciālo izlūkošanu un tiešās darbības. Papildus reindžeri būs spējīgi veikt arī nekonvencionālo karadarbību, kā arī atbalstīt pretterorisma operācijas, tādējādi stiprinot valsts iekšējo drošību un spēju operatīvi reaģēt uz hibrīdiem draudiem.