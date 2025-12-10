FOTO,VIDEO: Rīgas Centrālā stacija pamazām iegūst savas jaunās aprises
Rīgas siluetā nu par dažiem moderniem arhitektūras izliekumiem vairāk - jaunajā Rīgas Centrālās stacijas ēkā turpinās jumta uzklāšanas darbi.
Būvniecības laukumā jau skaidri iezīmējas jaunās stacijas siluets. Būvnieki, izmantojot specializēto tehniku, pakāpeniski veic jumta seguma montāžu un nosedz konstrukcijas režģi, novēroja portāls Jauns.lv.
Jumta uzklāšanas darbi jaunajā Rīgas Centrālās stacijas ēkā
Rīgas Centrālā stacija pamazām iegūst savas jaunās aprises - stacijas ēkā sākti jumta uzklāšanas darbi.
Būvnieku pilnsabiedrības "BeReRix" vadītājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš iepriekš informēja, ka jumta uzklāšanas darbi, kas sākti novembrī, norit saskaņā ar grafiku. Vienlaikus stacijas ēkā sākti arī iekšdarbi. Kopumā stacijas ēkas būvniecība jāpabeidz līdz 2026. gada augustam, savukārt iekšdarbu pabeigšana turpināsies līdz nākamā gada beigām.
Jau ziņots, ka šogad aprīlī "BeReRix" atsāka stacijas jaunās ēkas būvniecību, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda. Projekta ieviesējs SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) noslēdza vienošanos par stacijas dienvidu daļas izbūvi. Atveseļošanas fonds seds darbus 104,5 miljonu eiro apmērā, kas ir aptuveni 75% no dienvidu puses projekta īstenošanai nepieciešamās summas.
Finansējums paredzēts ēkas fasādes un jumta izgatavošanai, dzelzceļa platformu labiekārtošanai, pasažieru nojumju, inženiertīklu un sistēmu izbūvei, kā arī sešu liftu uzstādīšanai un pirmā stāva apdarei.
Saskaņā ar vienošanos līdz 2026. gada 31. augustam jāpabeidz visi būtiskie būvdarbi, bet līdz 31. decembrim – pirmā stāva labiekārtošana. Savukārt līdz 2027. gada 31. martam jāpabeidz sliežu ceļu drošības testi un nodošana pagaidu ekspluatācijā, lai ēka varētu kalpot pasažieriem 2027. gada vasarā.
Atbilstoši Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail" informācijai, "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā – 5,5 miljardus eiro.