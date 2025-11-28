Jaunajā Rīgas Centrālās stacijas ēkā sākti jumta uzklāšanas darbi
Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ietvaros topošajai Rīgas Centrālās stacijas jaunajai ēkai sākti jumta uzklāšanas darbi, apliecināja būvnieku pilnsabiedrības "BeReRix" vadītājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš.
Viņš skaidroja, ka darbi notiek saskaņā ar grafiku, lai gan tos ietekmē laikapstākļi, piemēram, piektdien vēja dēļ jumta uzklāšana ir apturēta. Tomēr tas neradīšot darbu grafika kavējumus.
Jau izgatavotas un būvniekiem piegādātas arī stacijas ēkas fasāžu un jumta stikla daļas, taču to montāžai nepieciešama gaisa temperatūra virs plus pieciem grādiem.
Āboltiņš-Āboliņš stāstīja, ka vienlaikus stacijas ēkā jau ir sākti arī iekšdarbi. Kopumā stacijas ēka ir jāpabeidz līdz 2026. gada augustam, bet iekšdarbu pabeigšana vēl turpināsies līdz nākamā gada beigām.
Vaicāts, vai patlaban būvniekiem ir apmaksāti visi iesniegtie rēķini un nav problēmu ar finansējumu, Āboltiņš-Āboliņš atzina, ka visi rēķini vēl nav apmaksāti, taču vērojams progress, rēķinu apmaksa notiek pakāpeniski un lielu būtisku problēmu ar apmaksu nav.
Šogad aprīlī pilnsabiedrība "BeReRix" atsāka Rīgas Centrālās stacijas jaunās ēkas būvniecību. Piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda, "Rail Baltica" projekta nacionālā ieviesēja SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) sadarbībā ar Satiksmes ministriju noslēdza līguma vienošanos ar "BeReRix" par Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļas ēkas izbūves darbiem.
Piesaistītais fonda finansējums kopā ar Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) un Latvijas valsts finansējumu ļaus pabeigt stacijas ēkas dienvidu daļas būvniecību, ēkai apkārtējās teritorijas sakārtošanu un pasažieru platformu labiekārtošanu tiktāl, lai ēka var kalpot dzelzceļa pasažieru apkalpošanai 2027. gada vasarā.
Atveseļošanās fonds segs darbus 104,5 miljonu eiro apmērā, kas ir apmēram 75% no dienvidu puses pilna projekta īstenošanai nepieciešamās summas. Finansējums segs ēkas fasādes un jumta izgatavošanu, dzelzceļa platformu labiekārtošanu un pasažieru nojumju izbūvi, inženiertīklu un sistēmu izbūvi, tai skaitā, sešu liftu izbūvi nokļūšanai uz platformām un ēkas iekštelpu pirmā stāva apdari.
Finansēšanas līguma vienošanās paredz, ka līdz 2026. gada 31. augustam būvniekam ir jāpabeidz visi būtiskie būvniecības darbi, tostarp ēkas fasāde, jumts, dzelzceļa platformu darbi un nozīmīgākie inženiertīklu un sistēmu darbi. Līdz 2026. gada 31. decembrim ir jāpabeidz ēkas pasažieru telpu pirmā stāva labiekārtošana un apdare. Nākamie darbi no "CEF 9" līdzekļiem ir jāpabeidz līdz 2027. gada 31. martam - stacijas ēkai piesaistīto sešu 1520 milimetru jeb esošā platuma dzelzceļa sliežu ceļu drošības testi, pārbaudes, labiekārtošana un nodošana pagaidu ekspluatācijā.
Atbilstoši Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail" informācijai "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.