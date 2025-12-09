Pa Liepājas šoseju brauc piedzēries kravas automašīnas šoferis. VIDEO
Liepājas pašvaldības policija 4. decembrī devās uz Rīgu, lai policijas automašīnām veiktu ātruma kontroles mērierīču verifikāciju, taču atpakaļceļā uz Liepāju amatpersonas konstatēja transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, savā "Facebook" kontā pavēstījusi Liepājas pašvaldības policija.
Liepājas pašvaldības policija Tukuma novadā uz A9 autoceļa ievēroja kādu smagās kravas transportlīdzekli, kas tika vadīts nepārliecinoši – transportlīdzekļa piekabei bija izteikta sanese uz labo un kreiso pusi, kas radīja aizdomas par transportlīdzekļa vadītāja iespējamu atrašanos alkohola reibumā. Par aizdomām tika informēta Valsts policija, kas lūdzu Liepājs pašvaldības policiju sekot smagajam transportlīdzeklim.
Smagā transportlīdzekļa vadītājs apstājās starppilsētu autobusa pieturvietā Anneniekos, kur pašvaldības policisti arī devās uzrunāt personu un noskaidrot iemeslus šādam braukšanas veidam. Atverot smagā transportlīdzekļa durvis, bija skaidrs, ka persona atrodas manāmā alkohola reibumā.
Pašvaldības policijas darbinieki ierobežoja jebkādas iespēja personai turpināt vadīt transportlīdzekli, kā arī notikuma vietā sagaidīja Valsts policija.