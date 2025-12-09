Švinka: turpmāk zemniekiem vinjeti nevajadzēs deviņus mēnešus gadā
Zemniekiem atbrīvojums no vinjetes jeb autoceļu lietošanas nodevas turpmāk būs deviņus mēnešus gadā, platformā "X" vēsta satiksmes ministrs Atis Švinka (P). Līdz šim likums noteica, ka zemniekiem, kuri spēkratus reģistrē Lauku atbalsta dienestā (LAD), autoceļu lietošanas nodeva nav jāmaksā ražas laikā - no 10. jūlija līdz 30. septembrim.
Protests pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto; 07.12.2025.
Pie Ministru kabineta ēkas notika protesta akcija pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto līdz 3,5 tonnām.
Savukārt turpmāk zemniekiem deviņus mēnešus gadā - no 1. marta līdz 30. novembrim - vinjete nebūs jāiegādājas, informē ministrs. Švinka norāda, ka likuma grozījumi attieksies uz visa veida saimniecībām, tostarp lopkopjiem, graudu, dārzeņu un ogu audzētājiem, reģistrējoties LAD.
Vienlaikus ministrs Autoceļu lietošanas nodevas likumā virzīs papildinājumus, kas paredz atbalstu daudzbērnu ģimenēm un reemigrantiem transportlīdzekļu segmentā no trim līdz 3,5 tonnām, piešķirot 50% atlaidi par vienu ģimenes īpašumā esošu kravas auto.
LETA jau ziņoja, ka Švinka pirmdien, 8. decembrī, tikās ar biedrību “Zemnieku saeima”, lai pārrunātu iespējamos risinājumus vinješu atbrīvojuma laika perioda paplašināšanai. Viņš pauda, ka koalīcijas deputāti jau šonedēļ varētu virzīt likuma grozījumus, kas precizētu paplašināto atbalsta mehānismu zemniekiem. Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš nesen bija izteicies skarbi: “Šāds izmaksu kāpums lauksaimniekiem ir absolūti nepieņemams un nav godīgs – tas ir spļāviens sejā ne tikai mūsu nozarei, bet arī mežsaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem.”
Satiksmes ministrijā (SM) aģentūrai LETA uzsvēra, ka autoceļu lietošanas nodeva jeb vinjete ir jāmaksā tikai kravas automašīnām ar pilnu masu, sākot no 3,001 tonnas, un braucot pa Eiropas nozīmes (TEN-T) ceļiem, kas galvenokārt ir tranzīts.
Paredzēts, ka no nākamā gada 1. janvāra likme mainīsies atkarībā no kravas auto masas, asu skaita un izmešu klases. Piemēram, N1 kategorijas vieglajam komerctransportam no 3,001 līdz 3,5 tonnām ar "Euro VI" dzinējiem vinjetes gada likme pieaugtu no 260 līdz 360 eiro, bet dienas vinjete - no pieciem līdz septiņiem eiro.
Ministrijā norāda, ka autoceļu lietošanas nodevas iegāde ir obligāta kravas auto, sākot no trim tonnām, kuri pārvietojas pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kuriem ir noteikts maksas autoceļa statuss, pārvietojoties pa TEN-T un likumā noteiktajiem autoceļu posmiem robežšķērsošanas vietās un ostu tuvumā.
Vienlaikus vinjetes, tāpat kā līdz šim, nebūs nepieciešamas kravas auto, kuri minētos autoceļus neizmanto, piemēram, zemnieku saimniecībām, kas pārvadā kravas savas saimniecības vajadzībām vai tuvākā apkārtnē.
Tāpat vinjetes nebūs nepieciešamas arī auto, kas smagāki par trim tonnām, bet nav reģistrēti kā kravas transportlīdzekļi, piemēram, ģimenes auto ar septiņām sēdvietām. Tāpat kā līdz šim, ražas laikā autoceļu lietošanas nodeva nebūs jāmaksā zemniekiem, veicot spēkratu reģistrāciju LAD.
Ministrijā arī uzsver, ka kravas auto, kuru pilna masa ir līdz trim tonnām, piemēram, "Citroen Berlingo", "Opel Combo" un citiem, vinjetes, tāpat kā līdz šim, nebūs nepieciešamas. Patlaban Latvijā reģistrēti aptuveni 45 000 tādu transportlīdzekļu.
Tāpat likuma grozījumi paredz izmaiņas arī autoceļu sarakstā. Nodeva tiks attiecināta uz visiem autoceļu posmiem, kas ved uz Terehovas, Grebņevas un Pāternieku robežšķērsošanas vietām, nodrošinot, ka nodeva juridiski attiecas uz visu attālumu līdz valsts robežai. Tāpat grozījumi paredz iekļaut paplašinātu ceļu tīklu ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kuri ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām.
Ņemot vērā dažādās vajadzības, vinjetes ir iespējams iegādāties uz dažādiem laika periodiem - dienu, nedēļu, mēnesi, deviņiem mēnešiem un gadu, izvērtējot, cik bieži ar konkrēto auto ir nepieciešams braukt.
Kā vēstīts, Saeima 3. decembrī pieņēma grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta lielākā daļa autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām. Virzīto grozījumu mērķis ir noteikt tādas vinješu likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem. Tostarp grozījumi paredz "nulles" likmi bezemisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju apjoma. Nodevas apmērs ir diferencēts atkarībā no transportlīdzekļa masas, asu skaita, izmešu klases un lietošanas perioda. Savukārt autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumi tiek novirzīti to valsts autoceļu, pa kuriem iekasē nodevu, uzturēšanai un attīstībai.
Tomēr opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti iesnieguši grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, aicinot atcelt autoceļu lietošanas nodevu jeb vinjeti no 3,01 līdz 3,5 tonnām smagiem komercauto un samazināt maksas pieaugumu vinješu nodevā.
Švinka savukārt norādījis, ka ieceri par automašīnu no trim līdz 3,5 tonnām iekļaušanu nodevu maksāšanas tvērumā 2016. gadā virzīja tagadējais opozīcijas politiķis un AS pārstāvis, tā laikā SM parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, kā arī tā laika satiksmes ministrs Uldis Augulis (ZZS), kurš šobrīd pārstāv koalīciju parlamentā.
AS deputāti uzskata, ka lēmums par nodevas paaugstināšanu ir tautsaimniecībai kaitīgs un inflāciju veicinošs.
Svētdien, 7. decembrī, pret šo nodevu pie Ministru kabineta protestēja vairāki opozīcijas politiķi, novēroja aģentūra LETA. Pie valdības ēkas ar ķerru, kurā iekrauti mēsli un noplukusi eglīte, ieradās Ogres novada bioloģiskais zemnieks Pēteris Dimants, kurš vienlaikus ir arī Latvijas Zaļās partijas valdes loceklis. Tāpat pie valdības ēkas ieradās rī Saeimas deputāti Tavars, Lauris Lizbovskis (AS), Ramona Petraviča (LPV), Rīgas domnieks Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ).