Zemnieku saeima kritizē vinjetes izmaksu pieaugumu: "Tas ir spļāviens sejā lauksaimniekiem"
Jau no jaunā gada 1. janvāra palielināsies izmaksas autoceļu lietošanas nodevām jeb vinjetēm vieglajiem kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām. 260 eiro vietā vinjetes izmaksas pieaugs par 38,5 %, kas nozīmē, ka turpmāk šādu transportlīdzekļu īpašniekiem būs jāšķiras no 360 eiro katru gadu, turklāt vinjetes tagad būs nepieciešamas, lai pārvietotos arī pa reģionālajiem auto ceļiem. Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver: “Šāds izmaksu kāpums lauksaimniekiem ir absolūti nepieņemams un nav godīgs – tas ir spļāviens sejā ne tikai mūsu nozarei, bet arī mežsaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem.”
Nākamā gada valsts budžeta paketē apstiprināti grozījumi vinjetes izmaksu kāpumam transportlīdzekļiem ar masu, sākot no trim tonnām, turklāt vinjete būs nepieciešama ne tikai tad, ja vieglais kravas auto pārvietojas pa galvenajiem valsts ceļiem, bet arī pa reģionālajiem auto ceļiem. Kamēr citviet Eiropas Savienībā šāda autoceļu lietošanas nodeva jāmaksā tikai smagajiem kravas auto, sākot ar masu no 3500 kilogramiem, turpmāk Latvijā arī B kategorijas transportlīdzekļiem, piemēram, vieglajiem kravas furgoniem, būs jāiegādājas vinjete, kuras izmaksas būs 360 eiro gadā. Šīs izmaiņas skars aptuveni 27 000 autobraucēju visā Latvijā.
“Latvijas lauksaimnieki ir kategoriski pret šādu izmaksu pieaugumu. Vietējiem zemniekiem, kas šogad saskārās ar virkni izaicinājumu un dziļu krīzi nozarē, tagad būs jāmaksā papildus, lai pa reģionālajiem ceļiem ar vieglajiem kravas furgoniem nogādātu savu produkciju tirgū un vietējos veikalos. Šādas izmaiņas ne tikai pamatīgi iedragās vietējo ražošanu, bet arī lauku reģionu konkurētspēju. Esmu pārsteigts, cik šaura domāšana ir dažiem mūsu valstvīriem – tas ir spļāviens sejā lauksaimniecības nozarei un klaja necieņa pret vietējiem ražotājiem,” akcentē Juris Lazdiņš, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs.
Viņš norāda, ka šī ir vienīgā nodeva, kuras izmaksas “ieripo” tieši Satiksmes ministrijas maciņā, ne Valsts kasē. Turklāt šogad smagajiem kravas transportlīdzekļiem vinjetes izmaksas jau tika palielinātas par 60 %, un turpmāk lauksaimniekiem, kuri savu produkciju piegādā pa reģionālajiem auto ceļiem ar vieglajiem kravas furgoniem virs trim tonnām, būs jāmaksā ne tikai ceļa nodoklis, bet jāiegādājas arī vinjetes.
“Ir absolūti muļķīgi ieviest papildu izmaksas par vinjetēm, bet tai pat laikā samazināt PVN likmi atsevišķiem pārtikas produktiem. Tas nozīmē, ka no vienas puses nākam pretī saviem iedzīvotājiem un rūpējamies par vietējo uzņēmēju konkurētspēju, bet no otras – pavisam klusi un nepamanāmi paceļam citu nodokli. Šāds lēmums nav godīgs, un papildu finansiālais slogs neietekmēs tikai lauksaimniekus – to izjutīs arī mežsaimnieki un mazie uzņēmēji kopumā,” skaidro Juris Lazdiņš.
Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs norāda, ka lauksaimnieki ir gatavi doties arī protestos, ja šī situācija netiks atrisināta.