Dienvidkurzemes novada pilsētu un pagastu Ziemassvētku rotājumus aicina iemūžināt skaistās bildēs
Gaidot un svinot Ziemassvētkus, no 8. līdz 28. decembrim Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde aicina ikvienu piedalīties foto konkursā “Dienvidkurzemes novada Eglīšu ekspedīcija”, iemūžinot skaistās bildēs novada pilsētu un pagastu Ziemassvētku rotājumus, bet jo īpaši – svētku centrālās egles.
Konkursa mērķis ir izcelt Dienvidkurzemes novada Ziemassvētku noskaņu, parādot katras pilsētas, ciema un pagasta centrālo svētku egli, kā arī radīt vienotu un iedvesmojošu stāstu par novada svētku skaistumu, stiprinot iedzīvotāju lepnumu, piederības sajūtu un lokālpatriotismu.
Dalībnieki konkursā var piedalīties divās kategorijās, iesūtot līdz piecām fotogrāfijām:
- "Eglīšu ekspedīcija" – tradicionālās fotogrāfijas no zemes, kas attēlo Dienvidkurzemes novada Ziemassvētku rotājumus un egli,
- "Drona eglīšu ekspedīcija" – fotogrāfijas, kas uzņemtas ar dronu, atklājot skatus no augšas un sniedzot plašāku perspektīvu par Dienvidkurzemes dabu svētku laikā.
Fotogrāfijas konkursa dalībnieki aicināti iesūtīt, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT vai skenējot QR kodu uz konkursa afišām. Ja dalībnieks apmeklējis un nofotografējis visas Dienvidkurzemes novada egles, tad fotomirkļus sūtīt uz e – pastu: fotokonkurss@kultura.dkn.lv.
Galvenās svētku egles meklējamas Cīravā, Aizputes pagasta Rokasbirzī, Grobiņā, Aizputē, Bunkā, Rucavā, Durbē, Bārtā, Kalvenē, Medzē, Gramzdā, Kalētos, Pāvilostā, Kazdangā, Vērgalē, Virgā, Gaviezē, Priekulē, Otaņķos, Vecpilī, Dunalkā, Embūtē, Vaiņodē, Nīcā, Grobiņas pagasta Dubeņos, Dunikā un Lieģos.
”Aicinām ikvienu – gan novada iedzīvotāju, gan viesi – apceļot mūsu novadu un novērtēt mūsu pilsētu un pagastu svētku rotājumus un svētku galveno rotu – Ziemassvētku egli. Katras pilsētas un pagasta egle ir mūsu kopīgā svētku identitāte, un jūsu fotogrāfijas palīdzēs parādīt, cik daudzveidīga ir Dienvidkurzeme,” aicina Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Linda Pričina.
Konkursa noslēgumā apbalvos trīs labākos darbus.