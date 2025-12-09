Bērnudārznieki Liepājas slimnīcā papildina Drosmes kasti
Bērnudārza “Sprīdītis” grupiņa “Mārītes” iedvesmoja visu iestādi labdarības akcijā, sarūpējot dāvanas slimnīcas bērnu nodaļas Drosmes kastes papildināšanai. Vairāk nekā 120 bērni ar ģimenēm iesaistījās, lai iepriecinātu mazos pacientus un mazinātu viņu satraukumu.
Bērnudārza “Sprīdītis” grupiņas “Mārītes” bērni kopā ar savām pirmsskolas skolotājām Eviju Putniņu un Gintu Cīpu sarūpēja dāvaniņas, kas tika nogādātas slimnīcas bērnu nodaļai Drosmes kastes papildināšanai. Tieši “Mārītes” grupiņa kļuva par šīs sirsnīgās akcijas iniciatoriem, iedvesmojot pievienoties arī pārējās bērnudārza grupas. Kopumā Drosmes kastes papildināšanā piedalījās vairāk nekā 120 bērni kopā ar savām ģimenēm.
Grupā “Mārītes” mācās piecus līdz sešus gadus veci bērni, un katram no viņiem bija sava motivācija palīdzēt. Mazajiem jautājot, kāpēc viņi piedalījās akcijā, Roberts droši atbildēja: “Lai bērniem ir pārsteigums.” Kopā ar mammām un tētiem tika izvēlētas dāvaniņas, kas varētu iepriecināt mazos pacientus. Roberts pastāsta, ka viņš izdomājis uzdāvināt galda spēlīti, “kur var mest kubiņu un skaitīt, cik uzmet” – lai slimnīcā būtu ko jautru darīt un laiks paietu ātrāk.
Savukārt mazā Emma ar lepnumu stāsta, ka viņa sarūpējusi pat divas dāvanas – krāsojamo grāmatiņu un “spēlīti, kur var mest riņķīšus”. Viņa cer, ka šīs rotaļlietas palīdzēs slimnīcā esošajiem bērniem kļūt priecīgākiem un aizmirst par satraukumu.
Slimnīcas darbinieki no sirds pateicas mazajiem labdariem par sagādātajām dāvanām un lūdz šo “lielo paldies” nodot visiem bērnudārza “Sprīdītis” bērniem, viņu ģimenēm un skolotājām – ikvienam, kas piedalījās šajā labestības pilnajā akcijā. Emma un Roberts, dzirdot šo uzdevumu, pārliecinoši atbild: “Labi!”
Jo, dāvājot prieku citiem, arī paši kļūstam nedaudz laimīgāki