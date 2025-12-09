Rīgas Biržā būs skatāmas 18.-19. gadsimta portreta miniatūras
No 2025. gada 12. decembra Mākslas muzejā "Rīgas Birža" (Doma laukumā 6, Rīgā) Rietumeiropas mākslas pastāvīgajā ekspozīcijā apmeklētāji varēs aplūkot 18.–19. gadsimta portreta miniatūras no muzeja krājuma, atklājot vienu no izsmalcinātākajām un personiskākajām Eiropas mākslas formām.
Portreta miniatūru izlase piedāvā iepazīties ar 43 darbiem, kas atspoguļo gan kopējas Eiropas tendences, gan Baltijas reģiona mākslinieciskās īpatnības. Daļa kolekcijas cieši saistīta ar Latvijas un Baltijas vēsturi, savukārt pārējie darbi parāda Eiropas portreta miniatūras žanra plašo ģeogrāfisko un tehnisko diapazonu, aptverot vācu, austriešu, franču, angļu un citu valstu mākslas skolas. Ekspozīcijā iekļautie priekšmeti demonstrē dažādus materiālus un izpildījuma paņēmienus: miniatūras darinātas uz ziloņkaula, stikla eglomisē (verre églomisé) tehnikā, emaljēta metāla, veidoja siluetus un pat kamejām līdzīgus ciļņus. Zīmīgi, ka eksponāti ievietoti speciālā vitrīnā – tā izgatavota ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu un ļauj darbiem tikt aplūkotiem pilnvērtīgi. Muzejs izsaka personīgu un īpašu pateicību mecenātei Inārai Teterevai par iespēju īstenot šo projektu.
Izstādītā kolekcija ietver gan profesionālu mākslinieku darbus, gan autodidaktu darinātas kompozīcijas, aicinot salīdzināt amatniecisko un māksliniecisko prasmju spektru šajā žanrā. Dažkārt zināms gleznotāja vai attēlotās personas vārds, taču nereti abi paliek anonīmi sava laikmeta liecinieki. Šī atšķirīgo likteņu klātbūtne atgādina par vēstures trauslumu, kurā pat kādreiz ievērojamas personības var pārtapt par bezvārda tēliem.
Miniatūras pildījušas dažādas funkcijas: tās kalpojušas kā piemiņas vai ģimenes portreti, kas saistīti ar svarīgiem dzīves notikumiem, kā dekoratīvi elementi sadzīves priekšmetos, piemēram, tabakdozēs, futrāļos un rotās. Katrs no objektiem atklāj žanra tehnisko un estētisko daudzveidību, apliecinot portreta miniatūras nozīmi gan mākslas, gan privātās dzīves kultūras kontekstā.
Izstāde ir Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA un Borisa un Ināras Teterevu fonda jaudīgas sadarbības turpinājums. Līdz šim kopā veiksmīgi īstenoti vairāki izstāžu projekti, to vidū “Provansas valdzinājums” (2015), “PRADO 12 raksturi” (2017), “Advents, Ziemassvētki un Zvaigznes diena kopā ar PRADO” (2024–2025), “Palazzo Madama. Itālijas māksla un amatniecība 6.–19. gadsimts” (2025), kā arī pirmais Latvijas sadarbības projekts ar Ufici galeriju – izstāde “Pašatklāsme. Tintoreto, Omars Galljāni, Lorenco Puljizi” (2021).