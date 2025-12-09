Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs vismaz reizi mūžā nopircis momentloteriju
Momentloterijas un skaitļu izlozes ir populārākās azartspēles Latvijā, liecina SKDS aptaujas rezultāti.
Momentloterijas kaut reizi izmēģinājuši 55,7 % Lavijas pastāvīgo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem un regulāri spēlē 10,3 %. Savukārt skaitļu izlozes kaut reizi izmēģinājuši 40,2 % iedzīvotāju un regulāri spēlē 9,6 %.
Pārējo azartspēļu un loteriju regulāro spēlētāju īpatsvars ir būtiski mazāks, kā arī ir salīdzinoši mazāks to iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir tās izmēģinājuši. Vismazāk populāra ir kazino un bingo spēlēšana.
Vairāk nekā 70% iedzīvotāju momentloterijas un izlozes uzskata par azartspēlēm: 31% ir pārliecināti, ka tās ir azartspēlēs, savukārt 40% uzskata, ka tās drīzāk ir azartspēles.
Jānorāda, ka atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem loterijas netiek klasificētas kā azartspēles. Nesaktoties uz to, ka gan ārvalstu1, gan vietējie2 speciālisti loterijas un skaitļu izlozes atzīst par azartspēlēm un secina, ka tās var izraisīt atkarību. Atsevišķi speciālisti3 pat uzsver, ka loterijas ir viens no populārākajiem azartspēļu veidiem. Tādēļ arī vairumā Eiropas valstu loterijas netiek nodalītas kā no azartspēlēm atšķirīga spēle, bet gan tiek klasificētas kā azartspēļu veids.
SKDS aptaujas veiktas 2025. gada vasarā tiešsaistē, 1000 un 2000 respondentu, vecuma grupā 18-75, kvotu izlase. Lai nodrošinātu lielāku datu reprezentativitāti, dati tika pakļauti svēršanas procedūrai pēc šādām pazīmēm: reģiona, tautības, vecuma un dzimuma.