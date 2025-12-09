Nelegālo veipu tirgus sit augstu vilni: sākti pieci kriminālprocesi par nelegālām darbībām ar aizliegtiem smēķēšanas produktiem
Kopš šī gada jūnija, kad Krimināllikumā tika noteikta kriminālatbildība par smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākti pieci kriminālprocesi, no kuriem divi jau nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Dažādos Latvijas reģionos līdz šim aizturētas vairākās personas, bet izņemtais nelegālo smēķējamo ierīču skaits pārsniedz 11 tūkstošus. Visbiežāk šie pārkāpumi tiek atklāti, kontrolējot kravas un pasta sūtījumus no trešajām valstīm, kam VID Nodokļu un muitas policijas un Muitas pārvaldes darbinieki pievērš pastiprinātu uzmanību, lai iespējami operatīvi atklātu un novērstu šos noziedzīgos nodarījumus un liegtu šo veselībai un pat dzīvībai bīstamo, nelegālo produktu nonākšanu iedzīvotāju, īpaši jauniešu, rīcībā.
Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji pieauga dažādu elektronisko smēķēšanas ierīču popularitāte, īpaši jauniešu vidū. Tādēļ valstī tika ieviests stingrāks regulējums – samazināts atļauto ierīču veidu skaits, noteikta zemāka pieļaujamā nikotīna koncentrācija, kā arī aizliegts tirgot smēķējamos šķidrumus ar dažādām garšām, izņemot ar tabakas garšu. Bez tam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un tā sagatavošanas sastāvdaļas ir akcīzes produkts.
Tieši nelegālo un zemas kvalitātes produktu nekontrolēta pieejamība, īpaši nepilngadīgo vidū, ir kļuvusi par nopietnu sabiedrības veselības problēmu. Turklāt šāda preču aprite ir arī ievērojams peļņas avots personām, kas iesaistītas to nelegālā tirdzniecībā.
Ņemot vērā šo ierīču nekontrolēto izplatību, šī gada jūnijā Krimināllikumā tika noteikta kriminālatbildība par smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā.
Kopš šo stingrāko ierobežojumu noteikšanas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē ir uzsākti jau pieci kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas par elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu nelikumīgu uzglabāšanu un pārvietošanu. Divi no šiem kriminālprocesiem jau ir nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Par šo noziedzīgo nodarījumu paredzēta kriminālatbildība — brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods.