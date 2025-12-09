Valsts policija aiztur divas personas par 15 telekomunikāciju kabeļu zādzībām Ķengaragā
Valsts policija šā gada novembrī aizturējusi divas personas, kuras tiek turētas aizdomās par telekomunikāciju kabeļu sērijveida zādzībām, kas izdarītas šogad Rīgā, Ķengaraga mikrorajonā. Pašreizējā informācija liecina, ka šīs personas saistītas ar 15 zādzībām no telekomunikāciju kabeļu akām. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvades Rīgas Austrumu pārvaldē šā gada novembrī tika saņemts iesniegums no kāda uzņēmuma par to, ka Rīgā, Ķengaraga mikrorajonā, no kabeļu akas izdarīta zādzība.
Šā gada 19. novembrī, ņemot vērā iesniegumā norādīto informāciju, policijā tika uzsākta izmeklēšana. Veicot operatīvās darbības, novembra beigās Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi aizturēja divas personas – 1983. gadā dzimušu vīrieti un 1990. gadā dzimušu sievieti. Aizdomās turētie jau iepriekš sodīti par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, tai skaitā par mantiskiem noziegumiem un narkotisko vielu nelikumīgu apriti.
Procesuālo darbību laikā noskaidrots, ka personas, iespējams, saistītas ar vēl 14 līdzīgām telekomunikāciju kabeļu zādzībām Ķengaragā, un par to Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldē šogad tika uzsākti kriminālprocesi. Pārbaudot un nostiprinot pierādījumus, 28. novembrī Rīgas Austrumu prokuratūra pieņēma lēmumu par kriminālprocesu apvienošanu. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā tiek turpināta par 15 zādzībām.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzībām, ja tās izdarītas, iekļūstot telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Aizdomās turētajām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.