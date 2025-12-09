“Braucu savā joslā - attapos uz sāniem”: Rīgā apgāzusies 74 gadus vecas sievietes vadīta automašīna
Pirmdien, vēl pirms saullēkta, Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā, divi autovadītāji sadūrās, nesadalot braukšanas joslu. Sadursmes rezultātā viena automašīna apgāzās uz sāniem. Tajā atradās 74 gadus veca sieviete, kurai mediķi sniedza palīdzību notikuma vietā.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, pirmdien vairāk nekā stundu policijas auto un pelēks “Nissan” aizšķērso ceļu, un vadītājiem negadījuma vieta bija jāapbrauc pa pretējo joslu. Džipam bojāts viss kreisais sāns — saskrāpēts virsbūves panelis, nolūzis spogulis, izbiris logs un nostrādājis gaisa spilvens. Cietušās automašīnas vadītāja bija 74 gadus veca sieviete.
Avārijā cietušais “Audi” vadītājs pastāstīja, kā kundze apskādējusi savu un arī viņa mašīnu: “Biju “noparkojies” aiz šīs automašīnas, griezos ārā, braucu pa labējo joslu. Knapi iesāku kustību, pēkšņi jūtu trieciens, un tā automašīna atrodas uz sāna. Braucu pa šo labējo malu, viņa vairāk tā kā pa kreiso, bet laikam pa vidu vairāk, un viņa man uz kreisā rata un apmetās uz sāna.”
Pēc avārijas klāt piesteidzās vairāki aculiecinieki un pārliecinājās, ka sievietei viss kārtībā. Viņa atteicās no medicīniskās palīdzības, tāpēc šoferi paši atgrieza mašīnu normālā stāvoklī. “Viņa saka, es braucu pa savu joslu, pēkšņi, nezinu, neko nesaprotu, esmu uz sāna,” stāsta otrs šoferis.
Sievietes auto vairs neiedarbojās, tāpēc to nācās aizvest ar evakuatoru. Savukārt “Audi” vadītājs bija optimistisks — viņa mašīnai bojājumi izrādījās nelieli, tikai ielocījums virs riepas.