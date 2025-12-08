Aculiecinieki: avārijas dēļ Brīvības gatvē pie Šmerļa izveidojies pamatīgs sastrēgums
foto: Aculiecinieces foto
Uz Brīvības ielas pirmdienas vakarā izveidojies milzīgs sastrēgums.
Pirmdienas vakarā Rīgā, Brīvības gatvē, virzienā uz Juglu izveidojies ievērojams transportlīdzekļu sastrēgums, kas, visticamāk, radies ceļu satiksmes negadījuma dēļ, portālu Jauns.lv informēja aculiecinieki.

Autovadītāji ziņo, ka satiksme ir praktiski paralizēta posmā pie Šmerļa meža un tirdzniecības vietas "Kurši". Sastrēgums ietekmē visas trīs braukšanas joslas virzienā no centra uz Juglu.

Aculiecinieku uzņemtajos fotoattēlos redzams, ka transportlīdzekļu plūsma ir apstājusies. 

Informācija par notikušo, iesaistītajiem transportlīdzekļiem vai cietušajiem šobrīd tiek precizēta.

