Kad ir pēdējais brīdis, lai Ziemassvētku apsveikums neaizietu par vēlu? Skaidro “Latvijas Pasts”
Lai sūtījumi sasniegtu adresātus pirms svētkiem, “Latvijas Pasts” aicina klientus par tiem parūpēties savlaicīgi. 19. decembris ir pēdējais brīdis, kad nosūtīt sūtījumus saņemšanai Latvijā, savukārt, ja to galamērķis ir ārvalstis, tad patlaban ir pēdējais brīdis to izsūtīšanai.
“Latvijas Pasta” iekšzemes sūtījumu piegāžu kvalitāte ir augsta – vidēji 94,7 % adresātu sasniedz nākamajā dienā pēc izsūtīšanas, tomēr, tuvojoties svētkiem, jārēķinās ar sūtījumu apjoma pieaugumu, kas var ietekmēt piegāžu ātrumu.
Lai līdz Ziemassvētkiem iekšzemes sūtījums sasniegtu izvēlēto galamērķi, tas “Latvijas Pasta” pakomātā, klientu centrā, pasta nodaļā vai kurjeram jānodod līdz 19. decembrim.
Ārvalstu sūtījumiem jāņem vērā katras valsts piegādes termiņi: universālā pasta pakalpojuma sūtījumiem tie ir no 3 līdz 15 dienām, bet izejošiem pārrobežu sūtījumiem – no 4 līdz 35 dienām. Lai sūtījums līdz svētkiem nokļūtu Eiropas Savienības valstīs, tas jāizsūta decembra sākumā. Tas attiecas arī uz sūtījumiem, kas ceļo uz Latviju no ārvalstīm. Pēdējais brīdis ir izsūtīt sūtījumus, kam jānonāk ārpus Eiropas Savienības robežām.
Šie nosacījumi attiecas ne tikai uz paku, bet arī uz vēstuļu sūtījumiem. Aizvien biežāk cilvēki svētkos izvēlas sev tuvos iepriecināt ar apsveikuma kartīti vai pastkarti adresāta pastkastītē. Svētku sajūtu vēl vairāk radīs vēstules nosūtīšanā izmantotās pastmarkas no sērijas “Ziemassvētki”. Izvēlei klientu centros, pasta nodaļās, pie pastniekiem un e-veikalā pieejamas četras mākslinieka un radošā direktora Māra Upenieka svētkiem radītās pastmarkas. Viena no tām ir veltīta labdarībai – par katru iegādāto pastmarku viens eiro tiks novirzīts labdarības maratona “Dod pieci!” šī gada mērķim: bērnu un jauniešu ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem rehabilitācijai.
Šogad “Latvijas Pasts” ir parūpējies par īpaši daudzveidīgu pastkartīšu kolekciju, un visos klientu centros un pasta nodaļās pieejamas pastkartes, kuru dizainu radījuši bērni un jaunieši, piedaloties uzņēmuma rīkotajā konkursā “Mana Ziemassvētku pastkarte”.
“Latvijas Pasts” aicina līdz 19. decembrim nosūtīt arī gada īpašāko vēstuli – Ziemassvētku vecītim, adresējot to: Ziemassvētku vecītim Rūķupē, Ziemupes pasts, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3463.