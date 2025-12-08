112
Šodien 15:17
VIDEO: policija lūdz atpazīt "Opel" automašīnu; tās vadītājs piekabē veda baltu veļasmašīnu
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt kādu pelēkas krāsas "Opel" automašīnu. Tās vadītājs piekabē veda baltas krāsas veļasmašīnu, ko apzināti ar straujām kustībām izmeta uz ielas un aizbrauca prom. Mirkli vēlāk minētais spēkrats piekabē pārvietoja automašīnu "Volga".
Policija aicina aplūkot video, kurā redzams iepriekš minētais transportlīdzeklis, un atpazīšanas gadījumā zvanīt pa tālruni 67181421 vai 67181413.
Saistībā ar notikušo pašvaldības policijā uzsākts administratīvā pārkāpuma process saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmo daļu.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, savukārt juridiskai personai – no 250 līdz 1500 eiro.