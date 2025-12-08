Valsts policijas amatpersonu vēlas apsūdzēt par kukuļņemšanu un neizpaužamu ziņu izpaušanu
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas amatpersonu par kukuļņemšanu un neizpaužamu ziņu izpaušanu, kā arī pret privātpersonu - par kukuļdošanu un tabakas izstrādājumu nelikumīgu glabāšanu, aģentūru LETA informēja IDB.
IDB Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu par kukuļņemšanu un neizpaužamu ziņu izpaušanu, kā arī pret privātpersonu - par kukuļdošanu un tabakas izstrādājumu nelikumīgu glabāšanu.
Pirmstiesas izmeklēšanas gaitā tika gūti pierādījumi tam, ka Valsts policijas amatpersona ilgstošā laika periodā privātpersonai izpauda informāciju par Valsts policijas plānotajām procesuālajām darbībām, kā arī nodrošināja to, ka netiek konstatētas privātpersonas prettiesiskās darbības tabakas izstrādājumu nelikumīgas aprites jomā, par to saņemot materiālu labumu.
IDB, veicot izmeklēšanas darbības, privātpersonas dzīvesvietā atrada un izņēma cigaretes bez Latvijas akcīzes nodokļa markām.
Valsts policijas amatpersonai ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tai skaitā aizliegums ieņemt noteiktu amatu.