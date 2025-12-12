Signet Banka pievienojas labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju” - katrs eiro ir ieguldījums, kas maina bērnu nākotni
Signet Banka tic, ka labestība ir vērtīgākais ieguldījums, ko ikviens var sniegt tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Šogad Signet Banka pirmo reizi kļuvusi par labdarības akcijas “Eņģeļi pār Latviju” atbalstītāju, kuru ik gadu rīko TV3 Group Latvija sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un atbalstītājiem.
Signet Banka kopā ar Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas Nacionālo operu un baletu, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kā arī OC Vision veikalu tīklu, aicina ikvienu ziedot un atbalstīt, jo katrs saziedotais eiro ir solis tuvāk kāda bērna sapņu piepildījumam uz pilnvērtīgāku dzīvi.
“Eņģeļi pār Latviju” mērķis ir palīdzēt bērniem ar nopietnām veselības problēmām, sniedzot iespēju saņemt nepieciešamo ārstēšanu un piepildīt sapņus par laimīgāku un pilnvērtīgāku ikdienu. Šogad atbalstu gaida 363 bērni visā Latvijā – 222 bērni ar autiskā spektra traucējumiem, 21 bērni ar kustību traucējumiem, 85 bērni, kuriem palīdzība var būt nepieciešama ārkārtas situācijās, kā arī 35 bērni, kuriem nepieciešami medikamenti. Šī gada akcijas mērķis – savākt vairāk nekā 741 500 eiro bērnu ārstēšanai.
“Katrs bērns ir pelnījis iespēju dzīvot pilnvērtīgu, drošu un cerību piepildītu dzīvi. Labdarības akcija “Eņģeļi pār Latviju” nodrošina bērniem ne tikai nepieciešamo ārstēšanu un medikamentus, bet dara vēl daudz vairāk – sniedz bērniem iespēju augt, attīstīties un noticēt savai nākotnei. Īpaši šogad, kad atbalstu gaida 363 bērni visā Latvijā, mūsu kopējā iesaiste var kļūt par izšķirošu pagrieziena punktu viņu dzīvēs. Mēs esam patiesi pateicīgi, ka šogad mūsu eņģeļu pulkam pievienojas arī Signet Banka. Un kopā ar citiem iedvesmojošiem atbalstītājiem aicinām ikvienu atvērt sirdi un sniegt atbalstu, lai piepildītu bērnu sapņus par veselību,” komentē Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.
“Decembris ir mēnesis, kad pār Latviju nolaižas eņģeļi un aicina sniegt palīdzīgu roku tiem mazajiem, kuru ceļš šobrīd ir sarežģītāks. Man ir patiess prieks, ka esam pievienojušies “Eņģeļi pār Latviju” labdarības kopienai un varam dot savu pienesumu, lai kopā ar draugiem un partneriem palīdzētu piepildīt kāda bērna ticību brīnumam. Aicinām uz atsaucību – spēju sadzirdēt un sajust līdzās esošos. Labestība mums atgādina, cik daudz mēs patiesībā spējam, un iedrošina darīt labu arī citās jomās”, komentē Ineta Done, Signet Bankas valdes locekle.
Aicinām ziedot “Eņģeļi pār Latviju” akcijai, izmantojot ziedojumu kastītes:
- Latvijas Nacionālā teātra kasēs, Kronvalda bulvārī 2.
P.-Pk. 10.00-19.00, S. -Sv. 11.00-18.00
- Latvijas Nacionālās operas un baleta kasēs, Aspazijas bulvārī 3.
O.–S. 11.00-19.00, Sv. 11.00-18.00
- Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, J. Rozentāla laukumā 1.
O.–C. 10.00-18.00, Pk. 10.00-20.00, S. -Sv. 10.00-17.00
- Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mājvietā – Rīgas Kongresu namā.
Kr. Valdemāra ielā 5, P. -Pk. 12.00-19.00
- OC Vision veikalos – Optio, Vision Express, Lornete un Vizionette visā Latvijā.
Lai paplašinātu atbalstu un iesaistītu vēl plašāku sabiedrību, Signet Banka kopā ar Rimi Rīgas maratonu šogad aicina piedalīties arī ikgadējā Ziemassvētku rīta labdarības skrējienā. Tas notiks 24. decembrī plkst. 9.00, sākot no Latvijas Nacionālās operas skvēra, dodoties Mežaparka virzienā un finišējot picērijā Buono Buono (Miera ielā 10). Par katru skrējiena dalībnieku Rimi Rīgas maratons ziedos 10 eiro akcijai “Eņģeļi pār Latviju”, tādējādi papildinot kopējo atbalsta summu un ļaujot svētku laikā apvienot kustību prieku ar labu darbu.