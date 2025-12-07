Lietuvas pilsonis Edgars Jaks.
112
Šodien 15:37
Bezvēsts pazudis 1992. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis Edgars Jaks; Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Lietuvas pilsoni Edgaru Jaku (Edgaras Jakas).
Vīrietis 3. decembrī izgājis no savas dzīvesvietas Lietuvā, Šilutē, H. Šojaus ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pārbaudot personas datoru, konstatēts, ka 6. decembrī pulksten 21.20 persona atslēgusies no sava "Google" konta Rīgā.
Edgars Jaks.
Pazīmes: augums 172 cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati, klibo. Bija ģērbies pelēkā vējjakā, tumšās sporta biksēs, tumšos ziemas apavos.
Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Edgars Jaks.
Lietuvas pilsonis Edgars Jaks.