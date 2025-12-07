Bezvēsts pazudis 1992. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis Edgars Jaks; Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību
foto: Valsts policija
Lietuvas pilsonis Edgars Jaks.
112

Bezvēsts pazudis 1992. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis Edgars Jaks; Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Lietuvas pilsoni Edgaru Jaku (Edgaras Jakas).

Bezvēsts pazudis 1992. gadā dzimušais Lietuvas pil...

Vīrietis 3. decembrī izgājis no savas dzīvesvietas Lietuvā, Šilutē, H. Šojaus ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Pārbaudot personas datoru, konstatēts, ka 6. decembrī pulksten 21.20 persona atslēgusies no sava "Google" konta Rīgā.

foto: Valsts policija
Edgars Jaks.
Edgars Jaks.

Pazīmes: augums 172 cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati, klibo. Bija ģērbies pelēkā vējjakā, tumšās sporta biksēs, tumšos ziemas apavos.

Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

foto: Valsts policija
Edgars Jaks.
Edgars Jaks.
foto: Valsts policija
Lietuvas pilsonis Edgars Jaks.
Lietuvas pilsonis Edgars Jaks.

Tēmas

Valsts policijaGoogleBezvēsts pazudušieLietuva

Citi šobrīd lasa