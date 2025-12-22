Bezvēsts prombūtnē bijušais Lietuvas pilsonis ir veiksmīgi atradies!
Šodien 13:30
Atrasts bezvēsts pazudušais 1992. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis
Valsts policija ziņo, ka meklēšanā izsludinātais 1992. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka vīrietis 3. decembrī izgāja no savas dzīvesvietas Lietuvā, Šilutē, H. Šojaus ielā, un līdz šim brīdim nebija zināma viņa atrašanās vieta. Pārbaudot personas datoru, konstatēts, ka 6. decembrī pulksten 21.20 persona atslēgusies no sava "Google" konta Rīgā. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.
PAPILDINĀTS 22. decembrī plkst. 11.50
Informējam, ka bezvēsts prombūtnē bijušais Edgars Jaks (Edgaras Jakas) ir ir atrasts sveiks un vesels!
