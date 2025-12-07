Plāno apstiprināt jaunu Rīgas Pieminekļu padomes sastāvu
Tuvākajā laikā plānots apstiprināt jaunu Rīgas Pieminekļu padomes sastāvu, liecina galvaspilsētas domes lēmumprojekts.
Paredzēts, ka padomē turpmāk darbosies Rīgas domes deputāti Agnese Logina (P), Ritvars Jansons (NA), Edgars Ikstens (JV), Romualds Ražuks (AS), Ringolds Balodis (LPV), Inna Djeri (SV/AJ) un Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei).
Padomes sastāvā būs arī Rīgas pilsētas arhitekts Pēteris Ratas, pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece Agrita Maderniece, Rīgas pieminekļu aģentūras Pieminekļu nodaļas galvenais speciālists Jānis Galdiņš.
Padomē strādās arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un dizaina institūta eksperts, pasniedzējs Andrejs Broks, RTU Arhitektūras un dizaina institūta eksperte, profesore, vadošā pētniece Sandra Treija, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) lektore, mākslas zinātniece Inese Baranovska, LMA Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Tēlniecības katedras vadītājs, profesors Gļebs Panteļejevs.
Sastāvā tiks iekļauts arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents Mārtiņš Mintaurs, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras docents, vadošais pētnieks Klāvs Sedlenieks, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore, vadošā pētniece Aija Ziemeļniece un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Guntis Zemītis. Līdzšinējais Pieminekļu padomes sastāvs apstiprināts 2021. gada martā.