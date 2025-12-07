Sabiedrība
Šodien 09:06
Otrā advente nāk ar lietu
Otrajā adventē gaidāms pelēks un lietains laiks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Svētdien debesis būs apmākušās, teritorijas lielākajā daļā gaidāms neliels lietus, kas vakarā vietām valsts austrumos pāries slapjā sniegā. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem.
Gaiss neiesils vairāk par 0...+3 grādiem. Rīgā diena būs mākoņaina, palaikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, bet gaisa temperatūra saglabāsies tāda pati, kā naktī: +2...+3 grādu robežās.