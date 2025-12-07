Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 08:20
Šorīt vietām Latgalē un Zemgalē autoceļi apledo
Šorīt apledojums vietām Latgalē un Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 12 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jēkabpils līdz Nīcgalei un Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Gulbenes, Madonas un Jēkabpils apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.