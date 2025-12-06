Sākta parakstu vākšana par to, lai Rīgā uzbūvētu tiltu gājējiem un velobraucējiem pār Krasta ielu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai Rīgas pašvaldība uzbūvētu drošu un ērtu tiltu gājējiem un velobraucējiem pār Krasta ielu, lai ikviens varētu bez riska nokļūt līdz Krīdenera dambim.
Iniciatīva paredzēta iesniegšanai Rīgas pašvaldībā.
Iniciatīvas iesniedzēja Veronika Kuzenkova norāda, ka pašvaldībai vajadzētu arī atjaunot pašu dambi, lai tas atkal kļūtu par skaistu un pieejamu atpūtas maršrutu.
Iniciatīva paredz, ka pašvaldībai jāuzsāk projektēšana, jāparedz finansējums un jāveic būvdarbi. Tas nozīmē tiltu pār Krasta ielu, atjaunotu segumu un apgaismojumu uz Krīdenera dambja, kā arī drošas piekļuves vietas gājējiem un velobraucējiem.
Kuzenkova skaidro, ka tilts nodrošinās, ka satiksme netiek traucēta, un gājēji varēs droši un bez aizkavēšanās šķērsot Krasta ielu. "Ģimenes ar bērniem, seniori un velobraucēji beidzot varēs droši tikt uz šo skaisto vietu - kā bija domāts 19. gadsimtā. Tiks sakārtota dabas un atpūtas teritorija, kas līdz šim bijusi grūti sasniedzama," pauž Kuzenkova.