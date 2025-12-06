Virszemes pāreja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kas savieno stacionārus "Latvijas Onkoloģijas centrs" un "Gaiļezers".
Šodien 10:45
Onkoloģijas centrā notikusi ūdensvada avārija
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs" notikusi ūdensvada avārija, kas patlaban tiek operatīvi novērsta.
Pacientiem un personālam ir nodrošināts gan dzeramais ūdens, gan ūdens tehniskām vajadzībām.
Paredzams, ka remontdarbi prasīs aptuveni divas stundas. Ārstniecības nepārtrauktība tiek nodrošināta, norāda RAKUS.