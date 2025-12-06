Onkoloģijas centrā notikusi ūdensvada avārija
foto: Edijs Pālens/LETA
Virszemes pāreja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kas savieno stacionārus "Latvijas Onkoloģijas centrs" un "Gaiļezers".
Sabiedrība

Onkoloģijas centrā notikusi ūdensvada avārija

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs" notikusi ūdensvada avārija, kas patlaban tiek operatīvi novērsta.

Pacientiem un personālam ir nodrošināts gan dzeramais ūdens, gan ūdens tehniskām vajadzībām.

Paredzams, ka remontdarbi prasīs aptuveni divas stundas. Ārstniecības nepārtrauktība tiek nodrošināta, norāda RAKUS.

