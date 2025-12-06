Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains.
Sabiedrība
Šodien 08:53
Sestdiena Latvijā būs pelēcīga un daudzviet gaidāms lietus
Sestdien Latvijā būs apmācies un pelēcīgs laiks, bet no dienvidrietumiem valstij pāri virzīsies nokrišņu zona, daudzviet atnesot lietu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Vējš saglabāsies lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra gaidāma +3...+7 grādu robežās.
Arī Rīgā laiks būs mākoņains un lietains, temperatūra dienā būs tāda pati kā naktī - ap +5 grādiem, prognozē LVĢMC.