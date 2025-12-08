Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Kas jāapmeklē no 8. decembra līdz 16. decembrim?
Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir klāt un to nevar noliegt neviens, arī tie, kam viss šis jampadracis ir par kņadīgu, kā man... Nedēļas nogalē nācās mērot tālu ceļu no laukiem, aiz auto loga slīdēja skaistas, dūmakainas dabas ainavas. Jau vēlāk vakarā ik pa brīdim kā mazas, spožas zvaigznītes iemirdzējās Latvijas ciemati, spilgti un ļoti gaumīgi saposti svētkiem, bija tāda mīļa Latvijas sajūta.
Bet mūsu galvaspilsēta savukārt var lepoties ar Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā, kur dienas skrējienā var piestāt, lai sevi kaut kā atkausētu un iesildītu Ziemsvētku izjūtām un priekam. Mūsu tirdziņš ir tiešām skaists, ļoti gaumīgs un 25 gadu pastāvēšanas laikā pērn ieguvis jau ļoti augstu novērtējumu Eiropas kontekstā. Savukārt 2025. gada rezultāti liecina, ka Rīga šogad ierindojusies trešajā vietā "European Best Destinations" Ziemassvētku tirdziņu topa balsojumā. Balsojumā piedalījās 803 258 ceļotāji no 179 valstīm.
Ziemassvētku vecītis viņa namiņā Doma laukumā sastopams nedēļas nogalēs, sākot no 4. decembra, bet kultūras un izklaides programmu iespējams skatīt tirdziņa mājaslapā. Manuprāt, ļoti jauki ir tas, ka Ziemassvētku tirdziņa lokācija ir Doma laukums, kuru ieskauj mūsu kultūras institūcijas – Latvijas Radio, Mākslas muzejs "Rīgas Biržā" un monumentālā, cēlā Doma baznīca, kurā starp citu visai bieži arī dienas laikā var paklausīties ērģeļmūziku, par to rūpējas mūsu izcilākie ērģelnieki, piedāvājot ciklu "Concerto Piccolo", kas parasti sākas 12.00 un programma aizņem 20. minūtes laika.
Tā patlaban kultūrpieturu centrā liekot Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā , man izveidojas vesela kultūras ceļa karte nedēļai un pat drusku pāri tās robežām…
Doma laukumā atvērts Ziemassvētku tirdziņš
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!
Pirmajā adventē Rīgas Reformātu baznīca kļuva par mājvietu jaunai multimediju mākslas telpai, kurā apmeklētāji aicināti uz iespaidīgu gaismu izrādi "Interlude". Gaismas izrādes audiovizuālajā stāstā satiekas gaisma, skaņa un majestātiskā baznīcas telpa. Man prieks, ka Reformātu baznīcai, šāda jauna elpa... domāju, projekts noteikti būs intriģējošs un interesants, gan mums pašiem gan galvaspilsētas viesiem. Tāpēc mazliet par to.
"Interlude" idejas autori un īstenotāji ir viedo tehnoloģiju uzņēmums "Solavi" – komanda, kas spējusi tehniski nodrošināt un īstenot vispārdrošākās radošās idejas. "Solavi" darbi ir Latvijas paviljons "Expo 2020" Dubaijā, interaktīvās ekspozīcijas zinātnes centriem Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī, Rīgas Motormuzeja ekspozīcija, Cēsu pils torņu hologrāfiskās projekcijas. "Solavi" vārds dzirdams arī daudzās citās muzeju un izstāžu telpās tepat Latvijā un ārvalstīs. No savas puses varu tik piemetināt, ka "Solavi" vadītājs Ints Bērziņš, ar kuru kopā strādāts ne viena vien kultūras projekta īstenošanā ir patiešām augstas kvalitātes latiņas un augsta profesionālā līmeņa turētājs, un viņš par projektu saka tā: “Ar šo izrādi vēlējos radīt muzikāli un vizuāli iespaidīgu notikumu ar jēgu, stāstu, prieku un emocijām. Šī ir pieredze, kas uzrunās katru citādi: vienam tā būs skaņa, citam attēls vai krāsa, vēl citam ģitāras stīgu skanējums apvienojumā ar dziedātāju balsīm, taču visiem kopā – izjūta, ko gribēsies glabāt sevī vēl ilgi. Kaspara Zemīša un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” izcilais skaņdarbs apvienojumā ar iespaidīgām video projekcijām veido šī stāsta sirdi, bet "Solavi" tehnoloģiskie risinājumi to spilgti iznes skatītājiem.”
Šī mākslas projekta sakarā, man maza reminiscence par citviet pasaulē piedzīvoto, proti. ļoti spilgta pieredze Londonā, "Frameless London: Immersive Art Experience", kur devos kultūrgardēža un aktiera Andra Morkāna ļoti pārliecinošu un emocionālu ieteikumu rosināta.
Godīgi sakot, sākotnēji lielas cerības es neloloju, jo neesmu šādu pasākumu fane, taču pēc divu stundu apmeklējuma izniru atpakaļ pilsētas kņadā, saprotot, ka laiks aizritējis nemanot un bērnu dienu aizrautība ar' vēl kaut kur aizķērusies, ļoti labprāt restartēju šo izjūtu sevī un jutos gana aplaimota. Varbūt jums noder kultūras pierakstu blociņā.
Atgriežamies tuvāk Doma laukumam un te jāatgādina par koncertu "Inese Galante un draugi Ziemassvētku prelūdija. Klavieres. Advente". Koncerts norisināsies 14. decembrī septiņos vakarā Rīgas Domā. Uzstāsies spoži latviešu pianisti — Daumants Liepiņš, Andrejs Osokins, Aleksandrs Komka un jaunais virtuozs, 11 gadus vecais Gustavs Kalējs. Kā sola koncerta rīkotāji, pianisti sniegs unikālu programmu – atzīti muzikālie šedevri iegūs jaunu skanējumu: klausītāji dzirdēs ne tikai solo izpildījumus, bet arī klavieru duetus, trio un pat kvartetus. Tiek gaidīti arī citi muzikāli pārsteigumi. Vakara muzikālo ceļojumu ievadīs ērģelnieka un komponista Aivara Kalēja priekšnesums. Mūsu izcilās dziedātājas Ineses Galantes un viņas draugu koncerti vienmēr ir sirsnīgi un silda sirdi.
Bet tagad man jāpārkāpj nedēļas slieksnis, jo vēlos atgādināt vienu svarīgu kultūrpieturu, kas ir jāieplāno 16. decembrī Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace". Tur koncertēs Roberts Balanas un stīgu ansamblis, ar kuru pasaulslavenais vijolnieks atgriezīsies pie Latvijas klausītājiem ar jaunu, vēl nedzirdētu programmu. Koncertā Roberts Balanas muzicēs kopā ar izciliem stīgu instrumentālistiem no Latvijas un Lielbritānijas, kuri pārstāv vadošos orķestrus un kamermūzikas kolektīvus. Ar šo programmu 2026. gadā Roberts Balanas ieplānojis vērienīgu koncerttūri un intervijā "Rīta Panorāmai" atzina, ka ir ļoti gandarīts, ka viņam izdevies ar visiem mūziķiem vienoties par koncertu Rīgā jau tagad decembrī.
Koncertā Rīgā skanēs Roberta oriģinālās klasiskās un populārās mūzikas aranžijas vijolei un stīgu ansamblim, kā arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi viņa versijā solo un elektriskajai vijolei. Tā būs pirmā iespēja dzirdēt programmu, ar kuras variācijām mākslinieks nākamgad dosies tūrē pasaulslavenās koncertzālēs - "Concertgebouw" Amsterdamā, "Palau de la Música Catalana" Barselonā, "Kühlhaus" Berlīnē un citur.
"Šī programma ietver vairākas manas aranžijas vijolei un stīgu ansamblim, instrumentācijai, kas man ļauj izpausties ar neticami plašām skaņu pasaulēm. Un pirmo reizi atskaņot šo mūziku tieši mājās Ziemassvētku laikā… tas būs super!" saka Balanas.
Bagātu kultūrnedēļu! Lai actiņās prieks un satraukta sirds!