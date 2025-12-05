Notverts izvarotājs, kura upuru vidū ir gan sievietes, gan bērni
Vasaras beigās kāda rīdzinieku ģimene devās atpūtā uz vietējo publisko peldbaseinu. Tomēr atpūta pārvērtās šausmās, kad vecāki apjauta, ka kāds vīrietis fotografē viņu mazgadīgo meitu.
Vecāki nekavējoties vērsās ar iesniegumu policijā, un likumsargi 46 gadus veco vīrieti aizturēja. Taču viņa telefonā atrastais liecināja, ka notikums ir pat vēl baisāks nekā sākotnēji šķita. “Tika atrasti 23 faili, kas saturēja bērnu pornogrāfiju. Vīrietis šos failus bija lejupielādējis no interneta vietnēm,” raidījumam "Degpunktā" norāda Valsts policijas pārstāve Marija Soldatova.
Viņa norāda, ka seksuālās varmākas telefonā tika atrastane tikai bērnu pornogrāfija, bet arī sieviešu, kas bija nonākušas bezpalīdzīgā situācijā, foto. Kā noskaidroja likumsargi, vīrietis esot piestrādājis par privātā taksometra vadītāju un viņš mēdza naktī doties uz Vecrīgas naktsklubiem, meklējot iereibušas sievietes.
Vīrietis piedāvājis sievietes aizvest mājās, kā arī piedāvajis viņām paša gatavotu dziru. Par tā sastāvu likumsargiem nav izdevies iegūt informāciju. Līdz šim zināms par četrām sievietēm, kas cietušas no vīrieša darbībām, tomēr, iespējams, skaits ir lielāks. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kas cietis no vīrieša darbībām.
Tāpat izmeklēšanā noskaidrojās, ka 2016. gadā vīrietis izvaroja bērnu, kā arī izveidoja un izplatīja bērnu pornogrāfiju. Vīrietim piederošā datu nesējā tika atrasti 23 faili ar bērnu pornogrāfiju.
Izvērtējot kriminālprocesā pierādītos apstākļus, policija ierosināja prokuratūru saukt 1979. gadā dzimušo vīrieti pie kriminālatbildības par deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp par trim sevišķi smagiem, trim smagiem un trim mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar:
- Krimināllikuma 166. panta ceturto daļu – par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā;
- Krimināllikuma 160. panta pirmo daļu – par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli;
- Krimināllikuma 160. panta otro daļu – par anālu aktu, ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli;
- Krimināllikuma 160. panta ceturto daļu – par seksuāla rakstura darbībām ar 16 gadu vecumu nesasniegušo personu nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā uzticību un bezpalīdzības stāvokli;
- Krimināllikuma 166. panta otro daļu – par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kas satur bērnu pornogrāfiju;
- Krimināllikuma 180. panta pirmo daļu – par zādzību nelielā apmērā;
- Krimināllikuma 175. panta pirmo daļu – par zādzību.
Par smagāko no minētiem noziegumiem personai var tikt piemērota brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz pieciem gadiem.