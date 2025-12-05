Remontēs Pilssalas tiltu Alūksnē
Alūksnes novada dome atvēlējusi 129 374 eiro Pilssalas tilta remontam. Darbi varētu sākties decembra vidū. Remonta laikā iespējama pilnīga satiksmes, tostarp gājēju, slēgšana uz īslaicīgu periodu.
Darbi varētu sākties decembra vidū ar nepieciešamo kokmateriālu sagatavošanu. Vēlāk, veicot tilta klāja demontāžu un montāžu, iespējams, ka kādu laiku satiksme pār tiltu būs pilnībā slēgta, arī gājējiem, par ko pašvaldība vēl informēs.
Pilssalas tilts Alūksnes ezerā ir no koka, izņemot siju konstrukcijas, kas ir metāla. Septiņdesmit metrus garajam un sešus metrus platajam tiltam uz metāla sijām ir piestiprināti koka paneļi, kuru biezums ārējās malās ir 14 centimetri, bet vidū - 19 centimetri. Šāda konstrukcija izvēlēta, lai novērstu ūdens uzkrāšanos. Virs tiem garenvirzienā ir dēļu klājumus.
Padomju laika periodika vēsta, ka 1948. gadā pabeigta Pilssalas tilta celtniecība, bet 1950. gadā uzcelta brīvdabas estrāde, lai ezera lielākajā salā varētu rīkot Dziesmu svētkus, savā interneta vietnē raksta Alūksnes noavada muzejs.