Novada galvenā egle (ekrānuzņēmums no Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas video)
Šodien 18:30
6. decembrī pie Alūksnes Jaunās pils iedegs novada galveno egli
6. decembrī plkst. 19.00 visi aicināti pulcēties pie Alūksnes Jaunās pils, lai kopīgi sagaidītu brīdi, kad iemirdzas mūsu novada galvenā egle, vēsta Alūksnes novada pašvaldība. Eglīte nav tikai rota – tā ir vieta, kur satiekas ģimenes un kur sākas svētku stāsti.
- Izrāde “Labubū neparastie Ziemassvētki” iepriecinās gan mazus, gan lielus ar sirsnīgu stāstu. Vai visi Ziemassvētki ir vienādi? Nē, ja pie stūres ir Labubū – īsts blēņdaris, kurš nekad nav svinējis svētkus. Šogad viņš nolemj to darīt pavisam citādi – par eglīti izvēlas lielu, raibu burkānkoku, cep pārsteiguma pilnas “pēkarkūkas” un paslēpj dāvanas pa visu ciemu, lai tās būtu jāatrod kā īstā piedzīvojumā.
- Satikšanās ar Ziemassvētku vecīti un Rūķiem – īstais brīdis izstāstīt savus sapņus un nodot vēstules.
- Ziemassvētku vecīša pasts, lai ikviena vēstule droši aizceļotu līdz Ziemassvētku brīnuma radītājam.
- Piparkūku tirdziņš aicinās baudīt svētku garšu un radīs omulīgu noskaņu.
Tiekamies pie Jaunās pils, lai kopā piedzīvotu eglītes iemirdzēšanos jaunajā svētku tērpā!