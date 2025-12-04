FOTO: Ziemassvētku eglīti pie Kongresu nama ietērpj svētku noskaņās
Adventes laika ieskaņā, 4. decembrī, pie Rīgas Kongresu nama norisinājās Ziemassvētku eglītes dekorēšanas pasākums.
Tajā piedalījās Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs un Latvijā rezidējošie ārvalstu vēstnieki, kopīgi radot svētku sveicienu pilsētas iedzīvotājiem.
“Man ir patiess prieks, ka eglītes pušķošanas tradīcija Rīgā joprojām dzīvo un vieno mūs visus. Šodien to turpinām kopā ar ārvalstu vēstniekiem Latvijā, apliecinot, ka, lai arī katrā valstī Ziemassvētku paražas atšķiras, kopīga satikšanās un svētku radīšana ir universāla valoda. Tieši Rīgā savulaik tika izrotāta pirmā zināmā Ziemassvētku egle, un šī vēsture piešķir mūsu tradīcijai īpašu nozīmi. Lai eglītes gaismas arī šogad ienes siltumu un kopības sajūtu visā pilsētā,” norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
“Decembris ir īpašs mēnesis, kas piepildīts ar svētku garu, laiks, kad visai pilsētai ir iespēja sanākt kopā, svinēt tradīcijas un vairot laipnību savā starpā. Tas ir siltuma, cerības un prieka laiks, un tieši tas padara šo mēnesi tik jēgpilnu un īpašu. Diplomātiskā korpusa vārdā esam priecīgi un pagodināti būt daļai no svētku radīšanas brīža,” teica Slovēnijas vēstnieks V.E. Tomažs Matjašecs.
Īpaši šim notikumam tika izgatavoti Ziemassvētku rotājumi - miera dūjas ar katras pārstāvētās valsts karogu, simbolizējot starptautisku solidaritāti un kopīgu vēlējumu pēc miera pasaulē. Rotājumus eglītē iekarināja gan Rīgas pilsētas pārstāvji, gan ārvalstu diplomāti, simboliski apliecinot Rīgas ciešo draudzību un sadarbību ar starptautiskajiem partneriem. Svinīgo gaisotni papildināja bērnu vokālās grupas “Poppy” muzikālais priekšnesums, radot siltu un gaišu svētku noskaņu.