Pēdējās darba nedēļas izskaņā būs apmācies laiks.
Iespējama miglas veidošanās. Laikapstākļu prognoze piektdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Arī piektdiena Latvijā būs apmākusies, bet gaisa temperatūra visā valstī lielākoties būs virs nulles, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis būs apmākušās, vietām gaidāms neliels lietus un smidzināšana. Saglabājoties lēnam dienvidaustrumu vējam, atsevišķos rajonos, galvenokārt valsts austrumos, izveidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +1, +3 grādu robežās.

Arī Rīgā mākoņi aizklās debesis, tomēr nakts aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un iespējama miglas veidošanās. Gaisa temperatūra nebūs zemāka par +2, +3 grādiem.

Līdzīgi laika apstākļi saglabāsies arī nākamajā dienā, kad Latvijā gaidāms mākoņains laiks un gaidāmi nelieli nokrišņi. Gaisa temperatūra dienā būs +2, +4 grādi.

