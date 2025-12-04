Ģimene no Priekules kopā ar citām novadu dižģimenēm viesojusies pie Valsts prezidenta
Rubežu ģimene kopā ar vēl 18 Latvijas novadu dižģimenēm tika aicināta uz Rīgas pili, kur kopā ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču iededza Ziemassvētku egli un piedalījās sirsnīgā svētku pasākumā. Aktīvā Priekules ģimene lepojas ar bērnu panākumiem, iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs un kopīgiem ceļojumiem pa Latviju.
Pēc Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta inicatīvas Valsts prezidenta kanceleja aicināja Priekulē dzīvojošo Rubežu ģimeni uz Valsts prezidenta oficiālo mītni – Rīgas pilī, lai kopā ar citām Latvijas novadu dižģimenēm iedegtu Ziemassvētku egli.
Pasākumā pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča devās katra novada aktīvākās, stiprākās un radošākās daudzbērnu ģimenes, kas ir kā paraugs citiem. Ģimenes rāda piemēru kā apvienot mājas un darba dzīvi ar sabiedriskajām aktivitātēm. “Lepnums un pagodinājums, ka tikām izvirzīti satikt Valsts prezidentu,” atzīst Līga Rubeža. Šogad sirsnīgajā pasākumā piedalījās 19 ģimenes.
Pirms ģimeņu sveikšanas un fotogrāfēšanās ar prezidentu tām bija veltīts koncerts. Mamma Līga atzīst, ka pasākuma ieskandināšana bija ļoti sirsnīga un sirdi sildoša. Kā arī septiņpadsmit gadus vecajai Patrīcijai, divpadsmit gadus vecajai Katrīnai un trīsgadīgajam Kārlim pasākums bija saistošs un smaids no sejas nepazuda.
Ģimene uz skaisto notikumu atveda sev līdzi pašdarinātu karināmo rotājumu un kopā ar visām kuplajām ģimenēm izrotātāja Rīgas pils pagalma egli. Ar mīlestību veidotie rokdarbi ir kā simbols svētku priekam, piešķirot eglei unikālu skaistumu.
Rubežu ģimene dzīvo un aktīvi darbojas Priekulē un piedalās Dienvidkurzemes sporta pārvaldes rīkotajos pasākumos. Vidējā meita Katrīna mācās Priekules vidusskolā, dēls dienas pavada bērnudārzā “Dzirnaviņas”, kur mamma Līga strādā par pirmsskolas skolotāju. Tētis Māris ar vecāko meitu pa dienām darbojas Liepājā. Patrīcija ir izvēlējusies mācības Liepājas Valsts ģimnāzijā un tētis ir loģistikas speciālists uzņēmumā “Jensen Metal”.
Vecāki ir lepni, jo bērni ir izmēģinājuši gan dejošanu, gan sportošanu un vienmēr meklē jaunas nodarbes, ko izmēģināt. Mamma pati dzied Priekules kultūras nama sieviešu korī “Priekule” un tētis turpat darbojas amatierteātrī.
Kopā pavadītais laiks ir vissvētīgākais, bet gribētos vairāk laika veltīt savējiem, tā atzīst daudzbērnu māmiņa Līga. Un, kad izdodas savākties kopā, ģimene ceļo pa Latviju. Šogad ir paspējuši būt Kuldīgā un Kolkā. Un plāno turpmāk apmeklēt un iepazīt Latvijas skaistās pilsētas.