112
Šodien 14:40
Policija lūdz sabiedrības palīdzību Tatjanas Keļneres meklēšanā - ar sievieti pēdējā saziņa notikusi 17. novembrī
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1950. gadā dzimušo Tatjanu Keļneri.
Ar sievieti pēdējā saziņa notikusi šā gada 17. novembrī. Persona dzīvo Sarkandaugavas mikrorajonā. Pazīmes: augums 185 cm, kalsnas miesas būves, lieto brilles. Iespējams, bija ģērbusies pelēkā mētelī.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru