Operzvaigznes Maikls Spairss un Anita Račvelišvili sniegs solokoncertus Latvijas Nacionālajā operā
Decembra vidū Latvijas Nacionālajā operā solokoncertus sniegs divi pasaulslaveni solisti – mecosoprāns Anita Račvelišvili (Anita Rachvelishvili) un tenors Maikls Spairss (Michael Spyres). Abi mākslinieki Latvijā viesosies pirmoreiz.
16. decembrī viena no šī brīža pasaules vadošajām operzvaigznēm – amerikāņu tenors Maikls Spairss, muzicējot kopā ar izcilo franču pianistu Matjē Porduā (Mathieu Pordoy), atskaņos Riharda Vāgnera ciklu Vēzendonkas dziesmas, Gustava Mālera Klejojošā mācekļa dziesmas, Riharda Štrausa Četras dziesmas, kā arī Ēriha Volfganga Korngolda dziesmu ciklu Neiznīcība.
Maikls Spairss ir viens no daudzpusīgākajiem un atzītākajiem savas paaudzes tenoriem – viņa repertuārā ir vairāk nekā 80 lomas 78 operās, desmitiem ierakstu un DVD. Mākslinieks specializējas belkanto un franču lielajā vēsturiskajā operā, un uzstājies pasaules prestižākajos operteātros: Metropoles operā Ņujorkā, Parīzes Nacionālajā operā, Teatro alla Scala, Zalcburgas un Baireitas festivālos. Pēdējo sezonu spilgtākās lomas ir Idomenejs, Polions Normā, Dons Hosē Karmenā, un viņa koncertdarbība aptver koncertzāles visā pasaulē. Spairss ir arī Ozarkas Liriskās Operas mākslinieciskais vadītājs, kur darbojas kā producents, režisors un jauno mākslinieku mentors. Šajā sezonā viņš dzied Parīzes Komiskajā operā, Metropoles operā, Elbas Filharmonijā, Valensijā, Barselonā, Berlīnē, Vīnē, Dižonā un Lozannā.
18. decembrī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves ar solokoncertu debitēs izcilais gruzīnu mecosoprāns Anita Račvelišvili, uzstājoties kopā ar pianistu Vinčenco Skaleru (Vincenzo Scalera). Viņu izpildījumā skanēs gruzīnu komponista Frančesko Paolo Tosti romantiskās neapoliešu dziesmas, Otara Taktakišvili mūzika, Pētera Čaikovska un Sergeja Rahmaņinova dziesmas, Manuela de Faljas cikls Septiņas spāņu tautasdziesmas, kā arī Dalilas ārija no Kamila Sensānsa Samsona un Dalilas un Azučenas ārija no Džuzepes Verdi Trubadūra.
Anitas Račvelišvili starptautiskā karjera sākās ar spilgtu izrāvienu 2009. gadā, kad Daniels Bārenboims uzaicināja viņu atklāt Teatro alla Scala sezonu, dziedot titullomu Karmenā līdzās Jonasam Kaufmanam. Šī debija, kas tika translēta visā pasaulē, kļuva par sākumu viņas straujajai starptautiskajai atpazīstamībai. Kopš tā laika māksliniece dziedājusi vadošās lomās pasaules nozīmīgākajos opernamos – Ņujorkas Metropoles operā, Bavārijas Valsts operā, Vīnes Valsts operā, Čikāgas Liriskajā operā, Drēzdenes Zempera operā, Romas operā, Veronas arēnā u.c. Viņas repertuārā ir Amnerisa (Aīda), Azučena (Trubadūrs), Dalila (Samsons un Dalila), Marfa (Hovanščina), Ježibaba (Nāra) un citas lomas. Šajā sezonā dziedātāja uzstājas Grieķijas Nacionālajā operā, Teatro di San Carlo Neapolē, Teatro Real Madridē un citur.
Abi solokoncerti notiks Lielajā zālē ar nolaistu dzelzs priekškaru, nodrošinot unikālu akustiku kamermūzikas izpildīšanai. Lūdz ņemt vērā, ka vietas balkonu sānos un tālākajās rindās ir ar ierobežotu redzamību.