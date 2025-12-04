VIDEO: Gaisa spēki saņem “Giraffe” 1X gaisa telpas novērošanas radarus
Trešdien, 3. decembrī, Nacionālo bruņoto spēku bāzē “Lielvārde” Zviedrijas karalistes vēstnieks Latvijā V.E. Daniels Ulsons (H.E. Mr Daniel Olsson) un Zviedrijas uzņēmuma “Saab” pārstāvji Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem svinīgi nodeva “Giraffe” 1X gaisa telpas novērošanas radarus.
“Giraffe” 1X radars ir gaisa telpas novērošanas radars uz zemes bāzētas pretgaisa aizsardzības nodrošināšanai. Tas nodrošina kvalitatīvus mērķu datus, dronu detektēšanu un raķešu un mīnmetēju uztveršanu, ļaujot nekavējoties un efektīvi reaģēt uz draudiem un mainīgiem darbības apstākļiem. “Giraffe” Radari ir mobili un pēc operacionālās nepieciešamības var tikt izvietoti jebkurā apvidū.
“Šodien saņemtie papildu “Giraffe” 1X radari būtiski stiprina mūsu spēju savlaicīgi identificēt un novērst gaisa telpas draudus. Tie ir moderni, uzticami un jau praksē pierādījuši savu efektivitāti Latvijas un sabiedroto kopīgajās mācībās. Es pateicos Zviedrijai un mūsu partneriem no “Saab” par ciešo sadarbību. Šīs spējas ir būtisks ieguldījums mūsu valsts un visas reģiona drošības stiprināšanā,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Zviedrijas uzņēmuma “Saab” ražotie “Giraffe” 1X radari jau ir Nacionālo bruņoto spēku ekipējumā, un pirmo reizi Gaisa spēki tos izmantoja “Baltic Zenith 2023” mācību laikā. Līgums par papildu “Giraffe” 1X radaru iegādi tika noslēgts 2024. gada decembrī.
Svinīgajā radaru nodošanas ceremonijā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks ģenerālmajors Georgs Kerlins, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības diviziona komandieris pulkvežleitnants Imants Kleinbergs, Zviedrijas aizsardzības atašejs komodors Gerts Burgstallers (Gert Burgstaller) un “Saab” Latvijā vadītājs Dans Runefeldts (Dan Runefeldt).