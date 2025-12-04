Šodien gaidāms lietus un slapjš sniegs
foto: Evija Trifanova/LETA
Lietus un slapjš sniegs Rīgas centrā.
Ceturtdien Latvijā būs mākoņains laiks, vietām gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs, bet gaisa temperatūra saglabāsies ap +1…+4 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā būs mākoņains laiks, no rīta vēl daudzviet, bet pēcpusdienā austrumu daļā gaidāmi nelieli nokrišņi - lietus, slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, un atsevišķos rajonos valsts austrumos arī dienas laikā saglabāsies migla. Gaisa temperatūra būs +1…+4 grādi.

Rīgā saglabāsies apmācies laiks un dienas pirmajā pusē gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, un gaiss dienas laikā īpaši neiesils, saglabājoties +2…+3 grādu robežās.

