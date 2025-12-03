Rakstnieces Dženas Andersones grāmatas "Demiurgs" atvēršanas svētki.
FOTO: omulīgā gaisotnē notikuši rakstnieces Dženas Andersones grāmatas "Demiurgs" atvēršanas svētki
Trešdien, 3.decembra vakarā, "Zvaigzne Café" telpās omulīgā gaisotnē notika rakstnieces Dženas Andersones grāmatas "Demiurgs" atvēršanas svētki.
Džena Andersone ir juriste un rakstniece, kura rakstniecības prasmes apguvusi "Literārās Akadēmijas" prozas meistardarbnīcās.
Autore literatūrā sevi pieteikusi ar stāstu krājumiem "Dadži" (2021), "Sainis" (2022) un "Krīta apļi" (2023). Tāpat viņa sarakstījusi romānu "Herbārijs ar leduspuķēm", kas pie lasītājiem nonāca 2024. gadā.
Andersones daiļrade guvusi arī nozares profesionāļu atzinību – stāstu krājumi "Dadži" un "Krīta apļi" tikuši nominēti Latvijas Literatūras gada balvai. Tāpat rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" pasniegšanas ietvaros autore saņēmusi speciālbalvas par ieguldījumu latviešu literatūrā.